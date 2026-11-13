بدور القاسمي: مسؤوليتنا جعل أثر الثقافة والكتاب أكثر حضوراً في حياة الناس

ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الاجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة، الذي عُقد بالتزامن مع فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2026، لاستعراض أبرز الإنجازات في مجالات الشراكات الثقافية الدولية وتطوير صناعة النشر والتحول الرقمي، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للكتاب والثقافة والمعرفة.

وبحث المجلس سبل توسيع حضور الشارقة في أسواق النشر العالمية، ودعم المشاريع الناشئة والاستثمار في التقنيات المرتبطة بصناعة الكتاب، إلى جانب تطوير أدوات تحليل الأسواق ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وفتح فرص جديدة أمام الناشرين والمبدعين والصناعات الثقافية.

وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال الاجتماع، أن الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قامت على بناء منظومة متكاملة تجعل الثقافة والكتاب والمعرفة جزءاً من حياة المجتمع ومستقبله، ولم تقتصر على فعالية واحدة أو مشروع بعينه، وقالت سموها: «مع مرور السنوات، واصلت هذه المنظومة اتساعها، من دعم القراءة والنشر، إلى بناء الشراكات الدولية، وفتح مساحات جديدة أمام المبدعين والناشرين، وربط الشارقة بشكل أعمق بالمشهد الثقافي العالمي».

وأضافت: «اليوم نرى نتيجة هذا العمل في الحضور المتزايد للشارقة عالمياً، وفي قدرتها على جمع الناشرين والمبدعين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم»، وشددت سموها على أهمية استدامة هذا التقدم، قائلة: «مسؤوليتنا في الهيئة هي أن نحافظ على هذا الزخم، وأن نواصل تطوير هذه المنظومة، وتوفير فرص وتجارب جديدة تجعل أثر الثقافة والكتاب أكثر حضوراً في حياة الناس، وأكثر قدرة على الوصول إلى أجيال جديدة».

وخلال الاجتماع، قدّم الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، عرضاً تناول أبرز إنجازات الهيئة وأولوياتها في مجالات التعاون الدولي وتطوير قطاع النشر والتحول الرقمي.

واستعرض المجلس نتائج مشاركة الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب، والشراكة الحصرية مع شركة «بوك إكسس» الماليزية، واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء التي سجلتها المؤتمرات المهنية المتخصصة.