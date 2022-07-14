مدرب الظفرة الجديد: أنا «سبيشل ون» بطولات الكأس.. وهدفي تطوير اللاعبين

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق الظفرة الجديد، الصربي نيبوشا فيسوفينتش، إنه يفضل المنافسة على مسابقات الكأس عوضاً عن بطولة الدوري، موضحاً أن لديه خبرة كبيرة في ذلك ما جعل الصحافة تطلق عليه لقب «سبيشل ون الكؤوس» خلال عمله في المجر، مشيراً إلى أنه سبق له الوصول لنهائي مسابقات الكأس سبع مرات وحقق اللقب في أربع منها، وأنه يرغب في الحصول على الألقاب مع «فارس الظفرة»، متعهداً بالعمل على تطوير أداء الفريق وتجنب مصير الموسم الماضي.

وأضاف المدرب خلال تقديمه لوسائل الإعلام أول من أمس: «لقد حققت ألقاباً في بطولات الكأس خلال مسيرتي، بالنسبة لي أفضل الفوز بالكؤوس بدلاً من الدوري لأن المنافسة تكون قصيرة، خلال ثلاث إلى أربع مباريات يمكنك الحصول على لقب عكس الدوري الذي يكون طويلاً وتخوض خلاله أكثر من 20 مباراة».

وكانت شركة نادي الظفرة لكرة القدم تعاقدت مع المدرب لقيادة الفريق خلفاً للمغربي بدر الدين الإدريسي، وجرى تقديم المدرب وطاقمه المعاون خلال المؤتمر الصحافي لكن دون الإفصاح عن مدة العقد.

وأوضح نيبوشا أن لديه انطباعاً جيداً عن كرة القدم في الإمارات، وقال: «خلصت إلى أنه لا توجد مباراة سهلة وأن الفرق تحقق الفوز بصعوبة بالغة، ويظهر ذلك بشكل واضح في النتائج التي تنتهي عليها المباراة إذ لا توجد نتائج كبيرة».

وقال: «من الصعب القول إن تحقيق الفوز يكون سهلاً، ليس من السهل الحصول على النقاط الثلاث، لقد شاهدت العديد من المباريات ووقفت على مستوى فريق الظفرة، بكل تأكيد نحتاج للعمل المكثف من أجل أن يظهر الفريق بشكل مميز في الموسم الجديد ويكون قادراً على تقديم مستوى جيد». وأضاف نيبوشا فيسوفينتش: «أشعر بسعادة غامرة لأن أكون جزءاً من هذا النادي، لا يسعني الانتظار لبدء المهمة، أشكر إدارة النادي على منحي هذه الفرصة، هذه صحيح أنها المرة الأولى لي أن أعمل في منطقة الخليج، لكنني أعرف الكثير بفضل صديقي المدرب فوك رازوفيتش الذي أطلعني على الأمور هنا».

وتابع نيبوشا فيسوفينتش: «لقد شاهدت أن الفريق في الموسم الماضي عانى للبقاء، لقد كان موقفه صعباً، بالنسبة لي لا أريد أن يمر الفريق بالأمر نفسه معي، لذا علينا التحضير بطريقة صحيحة، أريد كذلك أن يكون الجميع يداً واحدة وأن نحقق النجاح مجتمعين». وحول الصفقات التي يحتاجها الفريق، قال المدرب الصربي: «شاهدت مباريات لأندية الدوري حتى أتعرف على نوعية اللاعبين الذين يمكنهم النجاح، أعمل بشكل مشترك مع النادي من أجل إبرام الصفقات الجديدة وفق احتياجاتنا الفنية».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم، مرشد خلفان المرر، إن التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا جاء وفق رؤية اللجنة الفنية، وباعتماد من مجلس إدارة النادي، نظراً لأن المدربين الصرب حققوا نجاحات جيدة خلال قيادتهم للفريق.

وأكد المرر خلال تقديم المدرب لوسائل الإعلام، أن المدرب نيبوشا قادر بما يملكه من خبرات في أن يعيد الفريق لتقديم المستوى المعروف عنه خلال الموسم المقبل، وأن يساعد في تطور لاعبي الفريق مع بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب.

وأوضح أن اللجنة الفنية درست أكثر من سيرة ذاتية لمدربين وارتأت التعاقد مع المدرب الصربي، وقال: «نتمنّى التوفيق للمدرب، بالتأكيد الشارع الرياضي يريد أن يشاهد فريق الظفرة الذي يقدم كرة قدم جميلة في وجود لاعبين مواطنين ومحترفين مميزين».

وأشار إلى أن اللجنة الفنية تراقب أكثر من لاعب من أجل التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وقال: «النادي حريص على أن يكون الاختيار عن طريق اللجنة الفنية بالتشاور مع المدرب».

مسيرة نيبوشا في التدريب

■ كاربالج المونتنيغري 2008-2009

■ ريدار المونتنيغري 2010-2011

■ هايجديك الصربي 2011-2011

■ أف أكي ريد الصربي 2011-2012

■ فوجفدينا الصربي 2012-2013

■ أوبيس المجري 2013-2020

■ ليبيست اللاتفي 2021-2022

■ بودابيست المجربي 2022-2022

الأندية التي لعب لها نيبوشا

■ راكوفيتشا 1987-1991

■ أف أكي ريد الصربي 1991 -1995

■ أينسوس بارالينني القبرصي 1995-1997

■ أف أكي ريد الصربي 1997-1999

■ أدمونتون الكندي 1999-2000

■ توريننتو الكندي 2000-2000

■ لومبارد المجري 2001-2001

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news