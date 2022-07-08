القضاء السويسري يبت في مصير بلاتيني وبلاتر اليوم

المصدر: لوزان - أ.ف.ب

سيعرف الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، اللذان يُحاكمان في سويسرا بتهمة الاحتيال، مصيرهما صباح اليوم في القضية التي قضت على المسيرة المهنية للرجلين.

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا السويسرية قرارها، اليوم، في هذه القضية التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، على خلفية الاحتيال على فيفا بالحصول على تعويض غير مبرّر بقيمة 1.8 مليون يورو لصالح النجم الفرنسي السابق.

يُحاكمان في سويسرا بتهمة الاحتيال.

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