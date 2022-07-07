تكبيرات العيد بصوت لاعب إماراتي تجتاح "تويتر".. (فيديو)

المصدر: معاذ كمبال-أبوظبي.

بث لاعب فريق عجمان، محمد هلال اجواء روحانية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بترديده لتكبيرات العيد بصوته الشجي وذلك خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه مساء اليوم.

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، إذ أن اللاعب السابق لفريق العين قد أحسن ترديد التكبيرات ناثراً بذلك لحظات إيمانية قبل يومين من عيد الاضحى المبارك.

كبروا ليبلغ تكبيـركم عنان السماء 🕌



الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

وسبحان الله بكرة واصيلا



تكبيرات العيد بصوت لاعبنا @MoHilal21 🎙 pic.twitter.com/syTzebAhRz — نادي عجمان (@AjmanClub) July 7, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news