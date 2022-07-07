عبدالحميد إبراهيم يعود لقيادة سلة الوصل

المصدر: جوني جبور - دبي

أعرب المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، عن سعادته في العودة إلى نادي الوصل، بعقد يمتد لموسمين، وفي ولاية ثانية يتولى خلالها قيادة سلة «الإمبراطور»، بعد ولاية أولى امتدت بين عامي 2005 و2009، قاد خلالها الفريق لحصد تسعة ألقاب محلية، وبرونزية آسيوية.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر إدارة الوصل على منحي هذه الثقة، في عقد جديد يمتد لموسمين، ضمن مشروع طموح تتشارك فيها رؤيتي مع تطلعات إدارة الألعاب الجماعية في النادي، باستعادة هوية (الإمبراطور) الذي لطالما كان رافداً أساسياً للاعبي المنتخبات الوطنية».

وأوضح: «البحث عن تحدٍّ جديد كان وراء تشارك الرؤى بيني وبين إدارة الألعاب الجماعية في الوصل، في وضع خبراتي الممتدة لأكثر من 30 عاماً، تخللها حصدي مع الأندية التي توليت تدريبها 59 لقباً من ضمنها تسعة بشعار (الوصل)، في خدمة مشروع طموح يهدف لاستعادة هوية الفريق الذي لطالما كان عماد أندية السلة بالدولة، وضمن ثلاث ألعاب أولمبية في النادي بجانب اليد والطائرة، التي شكلت على الدوام الرافد الأساسي للاعبي المنتخبات الوطنية».

وأشار عبدالحميد إلى أن الموسم الأول من عقده الجديد مع الوصل سيركز بشكل أساسي على عودة بناء الفريق.

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