خيول الإمارات تواجه النخبة في افتتاح مهرجان «جولاي كب»

المصدر: جوني جبور - دبي

تتجه أنظار عشاق الخيل، اليوم، إلى مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، في افتتاح مهرجان «جولاي كب» الممتد حتى بعد غدٍ السبت، في محفل يضم 21 من أقوى الأشواط.

ويتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان سبعة أشواط، اثنان منها خصصت لخيول «جروب2»، يقابلها شوط وحيد لخيول «جروب3»، ومثله للمهرات من عمر السنتين، وآخر لفئة «القوائم»، إضافة إلى شوطين ضمن فئة «هانديكاب».

ويحظى المهرجان بمشاركة قوية لخيول الإمارات، موزعة على أيامه الثلاثة، بدايةً من اليوم الأول الذي يسجل وجود 17 جواداً لملاك إماراتيين.

وتستهل المشاركات الإماراتية، مع المهرة «ميستيك بيرل» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغس.

وتعاود المشاركة المنفردة لخيول الدولة للظهور في الشوط الثالث «جولاي ستيكس» لخيول «جروب 2»، حين يحمل المهر الواعد «مسترياس نايت» المملوك لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الآمال الإماراتية في المنافسة على لقب السباق الممتد لمسافة 1200 متر عشبي.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس، «برينسيس أوف ويلز ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، بمشاركة ستة من صفوة جياد مسافة 2400 متر، يبرز منها بطل جواد غودولفين «يبير»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الطامح للعودة إلى نجومية السباقات بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، من ضمنها تتويجه الموسم الماضي بلقب «بريدرز كب تيرف» الأميركي العريق.

كما تعوّل الآمال الإماراتية في هذا الشوط على ممثلين آخرين من «غودولفين»، هما الجواد «كلوبال ستورم»، بالإضافة إلى ممثل وحيد بشعار «شادويل» مع الجواد «مستهدف».

ويحمل اثنان من ممثلي «شادويل» مهمة الدفاع عن لقب الشعار الأزرق والأبيض في الشوط السادس «هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر لفئة «القوائم»، مع «مناداة» و«ألف ليلة»، كما يدفع ملاك الدولة في هذا الشوط، بكل من «مايتي أوليسيس».

ويسدل الستار عن اليوم الافتتاحي، بالشوط السابع «ويذربيس هاميلنون» بمشاركة ثلاثة من خيول الدولة، هي: «إنفورسد» و«إيكو بوينت» و«نوبل دينستي».

«ووك أوف ستارس» في مهمة «بحرين تروفي ستيكس»

يحمل الجواد «ووك أوف ستارس»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، آمال «غودولفين»، في الدفاع عن لقبها في سباق «بحرين تروفي ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2600 متر عشبي، والمتوّج به العام الماضي زميله في الإسطبل الجواد «يبير».

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