جارديم: من المبكر التفكير في مواجهة الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، سعادته بتوليه تدريب شباب الأهلي في الموسم المقبل، لافتاً أن تركيزه في الفترة المقبلة على تجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة استعداداً للموسم الجديد، مشدداً على أن مسابقة دوري أبطال آسيا ضمن اهتماماته مع الفريق، وفي الوقت نفسه من المبكر التفكير في مواجهة الهلال السعودي في ثمن نهائي البطولة القارية.

وقال في مؤتمر صحافي عقد أمس: «سعيد جداً وفخور بتوقيعي عقد تدريب شباب الأهلي.. هو فريق كبير على مستوى الخليج والإمارات، إذ ينافس دوماً في البطولات ولدى الفريق مشروع كبير يمنحني حافزاً للعمل معه، بينما في الوقت نفسه من الأمور الإيجابية فوز فريق تحت 21 سنة بلقب الدوري في آخر موسمين».

وتحدث عن تجهيز الفريق للموسم المقبل، وقال: «يجب أن يكون هناك توازن في المراكز كافة، ونحن نسعى لتكوين فريق قوي ينافس في البطولات، ويجب أن نقاتل حتى نحقق الانتصارات وأن يتم تطوير اللاعبين الموجودين في الفئات السنية والشباب، ونستعين بخدماتهم بما يخدم مستقبل الفريق في السنوات المقبلة».

وعن المفاوضات مع شباب الأهلي وقبوله عرض النادي، قال: «جئت مرتين إلى دبي للحديث مع إدارة النادي، وتناقشنا في العديد من الأمور، وشاهدت عدداً من مباريات شباب الأهلي، والأمر نفسه بالنسبة للمنافسين، ورأيت أن المنافسة تشمل أكثر من خمسة فرق، ولدينا حماس كبير لأن نكون منافسين في الألقاب».

وأضاف: «دائماً أي فريق أتولى تدريبه أحرص على تقديم كل ما لدي، ولاشك أن مشروع النادي يتماشى مع ما أسعى إلى تحقيقه، وسأعمل مع الإدارة والجهاز الفني حتى يظهر الفريق بالصورة التي نتمناها».

وتابع: «خلال فترة الإعداد سيكون لدينا 15 إلى 20 يوماً في دبي، وسنعمل خلال هذه الفترة على تحليل الفريق، ثم سنتوجه إلى المعسكر في صربيا في 28 المقبل لمدة أربعة أسابيع، ونخوض خلالها بعض المباريات الودية، بينما سنعود إلى دبي لخوض فترة إعداد لمدة 10 أيام قبل بدء الموسم».

وعن أولوية منافسة شباب الأهلي في لقب دوري أبطال آسيا، قال: «لدي حب لكرة القدم في أي مكان عملت فيه في فرنسا أو البرتغال أو اليونان أو الهلال السعودي، ومن جمال كرة القدم أن تلعب من أجل الفوز، ولكن تفكيري في الوقت الحالي بناء فريق قوي ينافس في البطولات، ومن المبكر الحديث عن بطولة دوري أبطال آسيا ومواجهة الهلال السعودي، سنعمل بشكل تصاعدي وتركيزنا على تجهيز الفريق لبداية الموسم في شهر سبتمبر المقبل».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن سبب موافقته على تدريب شباب الأهلي رغبته في الفوز بالبطولات مع الفريق، وقال: «أعمل على الجمع بين تكوين فريق قوي دون الإخلال بطموحاتي وطموحات النادي بالمنافسة في الفوز بالألقاب، لأنه لو لم يكن ذلك الأمر ضمن اهتماماتي، لما وافقت على العرض».

دبي مدينة جميلة

أعرب مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، عن سعادته بالعمل في دبي التي تعد من المدن الجميلة، مؤكداً أن تركيزه سيكون كبير على كرة القدم وتقديم كل ما لديه لخدمة شباب الأهلي.

وأكد ليوناردو جارديم في ختام تصريحاته، أن الفوز بالبطولات يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين يمتلكون إمكانات عالية، مشيراً إلى أنه اجتمع مع إدارة النادي لبحث احتياجات الفريق في الموسم المقبل، واتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للتعاقدات الجديدة.

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