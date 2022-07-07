السماح لأندية الهواة بقيد 8 لاعبين أجانب بينهم حارس «مقيم»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أدخلت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم عدداً من التعديلات على شروط قيد اللاعبين في أندية دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2022-2023، حيث سمحت لكل نادٍ بقيد 30 لاعباً مع زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة لاعبين بدلاً من اثنين، كما كان عليه في المواسم الماضية، شريطة أن يكون من بينهم لاعبون دون 23 عاماً، فيما كان من أبزر التعديلات أنها أقرت لكل نادٍ أن يكون من بين اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة حارس للمرمى من مواليد 2000 فما فوق.

وطبقت اللجنة القواعد نفسها التي ستطبقها رابطة دوري المحترفين في ما يخص مشاركة اللاعبين الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين، إذ سيُسمح لكل نادٍ بقيد ثمانية لاعبين، مع وجود ستة فقط داخل أرضية الملعب في كل مباراة.

ومنحت اللجنة، وفق ما أعلنت في مؤتمر صحافي، أمس، الأندية الحق في إضافة لاعب سابع في تشكيلة مباريات دوري الدرجة الأولى في حالة مضى على تسجيله في كشوف اتحاد الكرة ثلاث سنوات فأكثر، ولعب 50% من عدد المباريات الرسمية السابقة، وأن يكون من مواليد 2000 فما فوق، ولديه عقد سارٍ مع ناديه، يستكمل فيه عدد سنوات الإقامة لخمس سنوات على الأقل.

وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أحمد بن درويش، في مؤتمر صحافي، أمس، إن التعديلات التي تم إقرارها على دوري الدرجة الأولى تم التنسيق بشأنها مع الأندية، وتمت إقامة ورش عمل لدراسة تلك القرارات قبل إقرارها والعمل بها في الموسم المقبل، مشدداً على أن الهدف من تلك التعديلات هو الارتقاء بمستوى المنافسات، بما يخدم المصلحة العامة للكرة الإماراتية.

وسيشهد دوري الدرجة الأولى زيادة في الموسم الجديد في عدد الأندية المشاركة بواقع 17 نادياً بدلاً من 15، كما سيشهد دوري الدرجة الثالثة زيادة في عدد أنديته بواقع 16 نادياً بدلاً من 12، فيما بقي عدد أندية دوري الدرجة الثانية عند 12 نادياً كما كان في الموسم الماضي.

وكشف أحمد بن درويش عن وجود بعض التعديلات على نظام كأس رئيس الدولة في الموسم المقبل، الذي سينطلق اعتباراً من دور الـ32 وليس دور الـ16 كما كان في المواسم الماضية، إذ ستقام جميع أدوار البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، باستثناء الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب.

وقال بن درويش إن اختيار مرحلة نصف النهائي لتقام من مباراتين، جاء بسبب أهمية تلك المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية، وسيتم بعد ذلك دراسة نظام البطولة في نهاية الموسم المقبل، لإقرار ما هو في مصلحة المسابقة.

وأشار إلى أن «موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة الأخيرة، الذي من المقرر أن يجمع الوحدة مع الشارقة لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن، وهناك مواعيد مقترحة حالياً تتم المفاضلة بينها قبل الإعلان الرسمي عن موعد تلك المواجهة».

16 فريقاً في الدرجة الثالثة

سيشهد دوري الدرجة الثالثة زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في نسخة 2022-2023، بوجود 16 فريقاً بدلاً من 12 فريقاً كما كان سابقاً، إذ يقام بينها دوري من مرحلتين، لتتأهل أربعة فرق إلى دوري الدرجة الثانية.

نظام قيد اللاعبين في الدرجة الأولى

1- يحق لكل نادٍ تسجيل 30 لاعباً من فئة مواطني الدولة، وحملة

جوازات الدولة، وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2003 أو قبل ذلك.

2- قيد أربعة لاعبين أجانب كحد أقصى في قائمة كل نادٍ، شريطة أن يكون لاعبان دون 23 عاماً (مواليد 2000 فما فوق).

3- يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة على ستة لاعبين من الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة، مع الإبقاء على لاعبين من المسجلين الثمانية في قائمة الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة على مقاعد البدلاء.

نظام مسابقة كأس رئيس الدولة

تقام مباريات البطولة اعتباراً من دور الـ32 مروراً بدور الـ16، ثم الدور ربع النهائي، على أن تقام المواجهات بنظام خروج المغلوب، فيما تقام مباراة الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، على أن تكون المباراة النهائية من مباراة واحدة.

زيادة أندية الدرجة الأولى

يشهد موسم 2022-2023 زيادة في عدد أندية دوري الدرجة الأولى، بظهور 17 نادياً بدلاً من 15 الذي كان عليه في الموسم المنصرم، دوري من مرحلتين (ذهاباً وإياباً)، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المحترفين، فيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى دوري الدرجة الثانية.

الدرجة الثانية بلا زيادة

تقرر الإبقاء على أعداد المشاركين في دوري الدرجة الثانية بالعدد نفسه الذي كان عليه في الموسم الماضي بوجود 12 فريقاً، يقام بينها دوري من دورين، لتحديد هوية الفريقين المتأهلين لدوري الدرجة الأولى، على أن يهبط صاحبا المركزين الأخيرين لدوري الدرجة الثالثة.

طريقة قيد الحارس المُقيم

أن يكون من فئة مواليد الدولة أو المقيمين ومـن مواليد 2002 فمـــا فوق.

شروط الاستفادة من لاعب إضافي سابع

1-أن يكون مضى على تسجيله في الاتحاد 3 سنوات فأكثر.

2- أن يكون من مواليد 2000 فما فوق.

3- أن يكون لديه عقد سارٍ مع ناديه يستكمل فيه عدد سنوات الإقامة لخمس سنوات على الأقل.

4- أن يكون قد شارك على الأقل في 50% من عدد المباريات الرسمية خلال فترة تسجيله في الاتحاد.

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