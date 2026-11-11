الناشئون.. فجوة بين جيلين

يستعد منتخب الإمارات للناشئين لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، ويستهل مشواره أمام بوتان اليوم في رأس الخيمة، بحثاً عن بطاقة التأهل الوحيدة إلى نهائيات أوزبكستان 2027، لكن هذا الاستحقاق يأتي بعد وصافة كأس الخليج، ويعيد طرح سؤال جوهري: ما الهدف الفني من مشاركة مواليد 2009 في البطولة الخليجية؟فقد ضمت القائمة الخليجية لاعبين من مواليد 2009، بينما تحدد لائحة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027 أهلية مواليد 2010 إلى 2012. وفي المقابل، تسمح المادة 22.1.3 من لائحة كأس آسيا تحت 20 عاماً 2027 بمشاركة مواليد 2007 إلى 2011 من حيث العمر، وبينهم جيل 2009. غير أن تصفيات تلك البطولة أُقيمت بالفعل في سبتمبر الماضي، قبل المشاركة الخليجية.

لهذا، لا يصح تفسير كأس الخليج باعتبارها إعداداً لتصفيات انتهت، لكن يبقى التساؤل: هل كانت المشاركة بهدف المنافسة على اللقب وإظهار نتائج الإعداد، أم محطة ضمن برنامج أطول لتطوير هذا الجيل؟ فالوصافة نتيجة إيجابية، لكنها ليست وحدها دليلاً كافياً على نجاح التخطيط الفني.

وتزداد أهمية السؤال إذا كانت فرص مشاركة مواليد 2009 في مسابقات الأندية المحلية محدودة؛ إذ كيف يحافظ اللاعب على تطوره بعد انتهاء التجمع الدولي؟ وما عدد المباريات التنافسية التي تنتظره، وما آلية متابعة تقدمه بين المنتخب والنادي؟ هذه أسئلة تتطلب بيانات فعلية عن دقائق المشاركة، لا افتراضات مسبقة.

وهنا تظهر أهمية دور الأندية في توفير بيئة تنافسية مستمرة، وربط برامج التدريب الفردية بمراحل تطور اللاعب، حتى لا تبقى مشاركته الدولية تجربة منفصلة.

وفي الوقت نفسه، يستعد جيل 2010 لخوض تصفيات آسيوية لا تسمح إلا بتأهل متصدر المجموعة. وهنا لا يكون الاختلاف بين الجيلين خللاً في ذاته، بل يُعدّ اختباراً على قدرة منظومة التطوير على إدارة مسارين متوازيين، بأهداف ومؤشرات واضحة لكل فئة.

التقييم الحقيقي لا يتوقف عند المركز الذي يحققه المنتخب، بل يمتد إلى استمرار تطور لاعبيه بعد البطولة.

فإذا كانت مشاركة مواليد 2009 تُعدّ جزءاً من إعداد طويل المدى، فما البرنامج الذي ينتظرهم بعد كأس الخليج، وكيف يتكامل مع إعداد جيل 2010؟

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