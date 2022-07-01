رابطة المحترفين تعتمد أجندة ولوائح الموسم 2022-2023

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين أجندة ولوائح الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، واطلع على تقارير الإنجاز وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، والمشاريع القائمة والمستقبلية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الدوري الذي عقد أمس، برئاسة عبدالله الجنيبي رئيس الرابطة، وحضور كل من: جمال المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي وجواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة.

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