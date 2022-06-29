أنشيلوتي أكثر مدرب تلذّذ بطعم الانتصارات في القرن الـ 21

المصدر: محمد الحتو - دبي

لم يكتفِ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بإنجازه كأول مدرب في التاريخ يحرز ألقاب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى بعد قيادته الملكي إلى لقب الدوري الإسباني، والوحيد أيضاً الذي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات (2003 و2007 مع ميلان، و2014 و2022 مع ريال مدريد)، متفوقاً على الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي بوب بايزلي اللذين توج كل منهما بالكأس أم الأذنين ثلاث مرات مع ريال مدريد وليفربول على التوالي، بل أضاف أنشيلوتي (62 عاماً) إنجازاً جديداً لتاريخه المرصع بالذهب بإعلانه أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في القرن الـ21.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية، إن تاريخ أنشيلوتي مليء بالانتصارات وتحقيق البطولات التي تجعله أحد أفضل المدربين في العالم، واستطاع أن يكون أكثر مدرب حقق انتصارات في القرن الـ21، حيث يتقدم أنشيلوتي في المركز الأول من القائمة برصيد 618 انتصاراً، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي مدرب في العالم بعد.

وأوضحت الصحيفة، أن الفرنسي آرسن فينغر يأتي في المركز الثاني برصيد 603 انتصاراً، ثم البرتغالي جوزيه مورينيو بالمركز الثالث برصيد 573 فوزاً، ويأتي خلفه الإسباني بيب غواديولا مدرب مانشستر سيتي برصيد 563 فوزاً، متفوقاً على الأسكتلندي السير فيليكس فيرغسون برصيد 491 فوزاً، ويأتي الألماني يورغن كلوب في المركز السادس برصيد 454 انتصاراً.

ويعتبر المدربون الستة الأفضل في الملاعب العالمية في القرن الـ21 قياساً بالإنجازات التاريخية التي حققوها للأندية التي دربوها، إضافة للطفرة التكتيكية والإضافات الفنية للاعبين.

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