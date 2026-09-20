«خليجي 27».. الكويت تسعى لاستعادة لقب غائب منذ 16 سنة

تبحث الكويت في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27)، التي تنطلق الأربعاء في السعودية، عن لقب جديد غائب عن خزائنها منذ 2010، لتعزيز رقمها القياسي في البطولة الإقليمية.

ويحمل «الأزرق» الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 10 تتويجات، بينها أربعة متتالية بين 1970 و1976، لكنه ابتعد عن منصة التتويج منذ لقبه الأخير في اليمن، قبل 16 سنة في «خليجي 20».

كما يحمل هدافه المعتزل جاسم يعقوب الرقم القياسي لهدافي البطولة برصيد 18 هدفاً.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والعراق، وتستهل مشوارها أمام السعودية، الأربعاء، في جدة، قبل مواجهة العراق وعمان.

وتعوّل الكويت في «خليجي 27» على المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي تولى المهمة في يوليو 2025 خلفاً للإسباني خوان أنتونيو بيتزي.

وتعيد هذه التجربة إلى البطولة مدرباً يعرف طريق اللقب، بعدما قاد البحرين إلى تتويجها الخليجي الأول عام 2019، كما أحرز معها لقب بطولة غرب آسيا في العام ذاته. وعن سبب غيابها عن منصة التتويج، يرى جاسم يعقوب، الهداف التاريخي لكأس الخليج برصيد 18 هدفاً، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن «الرياضة الكويتية تفتقد استمرارية العمل والخطط طويلة الأمد».

وأكد يعقوب صعوبة تحقيق النتائج المرجوة «طالما استمر العمل بالصورة نفسها».

واعتبر يعقوب أن دورات الخليج «لها مذاق خاص، وهي بوابة الشهرة للاعب الخليجي ومفتاح الوصول إلى أكبر البطولات، سواء كأس آسيا أو حتى كأس العالم».