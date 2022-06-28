«تايكواندو الشارقة» يستعين بالخبرة الكورية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الخطة الفنية لتطوير رياضة التايكواندو، وسبل الاستعداد للموسم المقبل. جاء ذلك في الاجتماع الفني الذي أقيم بفرع النادي في الصناعية 18، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد العويس، ومدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي، والمدير الفني للتايكواندو الخبير الكوري بارك. وأوضح النادي في بيان رسمي أنه تم بحث السبل الرامية لتطوير اللعبة، والمضي بها نحو منصات التتويج على المستويين المحلي والدولي. وقال العويس: «نتطلع للاستفادة من الخبرات الكورية في تطوير ممارسة التايكواندو في النادي، واستكشاف لاعبين موهوبين، وصقل قدراتهم، بالتعاون مع المدير الفني للتايكواندو، الخبير الكوري بارك».

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