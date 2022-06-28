«خدام» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ظفر الجواد الليبي «خدام» المنحدر من نسل «مقاتل الخالدية وبنت صور» العائد لإسطبلات أحمد السعيد وإشراف علي بن جعفر وقيادة الفارس سليم فرشيشي، بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطتها التونسية، التي أقيمت أول من أمس، ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر بمشاركة 20 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق. وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:26:00 دقيقة، وتفوق على لاس فيغاس المنحدر من نسل «دجلمان وأنغام البدر» للمالك سيدني سعدية وإشراف المدرب سامي البجاوي وقيادة أمانوال ريفولت، فيما حل بالمرتبة الثالثة فورجوهيل شيكو المنحدر من نسل «هلال الزمان وشانغ أوف سانت» العائد لإسطبلات عريبي وإشراف المدرب أحمد العماري وقيادة خالد علوص.

«خدام» قطع مسافة السباق بزمن 2:26:00 دقيقة.

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