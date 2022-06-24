يوسف المطروشي ينهي مشاركته في بطولة العالم بالمجر بـ «رقم شخصي جديد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أنهى سبّاح منتخبنا الوطني يوسف المطروشي، مشاركته في بطولة العالم للسباحة في بودابست بالمجر، بتحقيق رقم جديد للدولة في سباق 100 متر فراشة، بعد أن حقق زمن 55.37 ثانية، ليكسر رقمه السابق، وهو 55:85 ثانية، الذي كان قد حققه في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، أي بعد أقل من شهر.

واعتبر مدرب منتخبنا الوطني مروان الحتاوي، أن مشاركة يوسف المطروشي وسالم غالب رائعة، بعد أن حققا رقمين جديدين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «النتيجة رائعة ومرضية لنا جميعاً، كجهاز فني وإداري للمنتخب الوطني للسباحة، يوسف المطروشي يتطور بشكل رائع، ويسير في الطريق الصحيح، وحقق رقماً جديداً للدولة، وله شخصياً، خاصة بعد العارض الصحي الذي تعرض له ليلة السباق الأول، وفقد كثيراً من السوائل، ولكنه نجح في تعويض ذلك بالسباق الثاني 100 متر فراشة».

ومن جانبه، أكد رئيس البعثة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، جمعة البلوشي، «نجاح المشاركة المهمة للسباحين والتطور الملحوظ على أدائهم من بطولة إلى أخرى، والدليل نجاح يوسف في تحقيق رقمين جديدين في بطولتين متتاليتين بسباق 100 متر فراشة، وأكد البلوشي، مواصلة الاستعدادات الخاصة بكل سباح من أجل المشاركة في دورة التضامن الإسلامي في تركيا».

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