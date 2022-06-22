اعتماد استاد خالد بن محمد ملعبا رسميا للبطائح بدوري المحترفين

المصدر: منصور السندي – الشارقة

أعلن نادي الشارقة الرياضي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أنه تم اعتماد استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة ليكون ملعبا رسميا لمباريات فريق البطائح خلال الموسم المقبل وذلك في دوري المحترفين لكرة القدم

وقال نادي الشارقة "رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبد الله العجلة يستقبل وفداً من نادي البطائح الثقافي الرياضي برئاسة عبيد الطنيجي حيث اتفق الجانبان على اعتماد استاد خالد بن محمد ملعباً رسمياً لمباريات فريق البطائح في الموسم المقبل".

يذكر أن فريق البطائح كان تأهل للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، وذلك للمرة الأولى في تاريخه أن احتل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى.

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