حلبة مرسى ياس تزيد قدرتها الاستيعابية بـ «مدرج جديد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت حلبة مرسى ياس عن زيادة قدرتها الاستيعابية وتطوير مدرج جديد مؤقت تلبية للطلب المتزايد وغير المسبوق على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022.

وقالت اللجنة المنظمة للحدث إنه «تم طرح تذاكر المدرج الجديد الذي يجاور المدرج الشمالي ويتميز بإطلالة رائعة على المنعطف الحاد حيث تتوفر فرص للتجاوز، والمسار المستقيم الأطول، حيث ينطلق سائقو الفورمولا1 جنباً إلى جنب بأقصى السرعات، كما يتميز المدرج المؤقت الجديد بقربه من الاتحاد بارك، بما يمكّن حاملي تذاكره من التوجه إلى حفلات مهرجان (يا سلام) لما بعد السباق سيراً على الأقدام بعد انتهاء أحداث الإثارة على مسار السباق». وتقام فعاليات عطلة أسبوع السباق للعام الجاري في حلبة مرسى ياس من 17 إلى 20 نوفمبر مختتمة منافسات بطولة العالم للفورمولا1، ومقدمة لجمهور الفورمولا1 أربعة أيام متواصلة من الترفيه والمتعة المترافقة بإثارة وتشويق رياضة سباق السيارات في أبوظبي.

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