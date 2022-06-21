أبوظبي تحتفي باليوم العالمي لليوغا.. «من أجل الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد أبوظبي للاحتفاء بفعاليات اليوم العالمي الثامن لليوغا في استاد زايد للكريكت، غداً، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع سفارة الهند في أبوظبي، ونادي أبوظبي للكريكت، تحت شعار «اليوغا من أجل الإنسانية».

وينطلق برنامج الفعالية في الساعة السادسة مساءً بتدريبات «التنفس الشاماني»، ثم تمارين «الإطالة الشديدة»، وأخيراً تمارين «السافاسانا» والتأمل.

ويتوقع أن تشهد فعاليات اليوم العالمي لليوغا مشاركة كبيرة، لاسيما بعد النجاحات المبهرة التي حققتها الاحتفالات السابقة التي أقيمت في أبوظبي.

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