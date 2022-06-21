المدرب سيني يطلب من ساوباولو التعاقد مع تلميذه في شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي ساوباولو مهتم بالتعاقد مع لاعب شباب الأهلي، البرازيلي يوري سيزار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «إم أر إن» أن المدرب البرازيلي روجيرو سيني طلب من إدارة ناديه ساوباولو التعاقد مع يوري سيزار، لافتة إلى أن لاعب شباب الأهلي من أبرز الصفقات المحتملة للنادي البرازيلي.

وأضافت: «روجيرو سيني يعتبر يوري سيزار تلميذه السابق، خصوصاً أن سيني تولى تدريبه في فورتاليزا في موسم 2020-2021، إذ إن مدرب ساوباولو معجب بإمكانات لاعب شباب الأهلي بعدما قدم مستويات رائعة مع فورتاليزا، كما أن سيزار يتميز بأنه جيد على المستوى الشخصي وليس فقط كلاعب».

وشارك يوري سيزار مع شباب الأهلي في الموسم الماضي في 17 مباراة بمعدل دقائق بلغ 736 دقيقة، إذ بدأ أساسياً في 10 مباريات وأحرز ثلاثة أهداف.

يُذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع يوري سيزار قادماً من فلامينغو في فبراير 2021 بعقد يمتد حتى 2026، إذ إن قيمته السوقية في ذلك الوقت كانت تبلغ 800 ألف يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

شباب الأهلي تعاقد مع يوري سيزار قادماً من فلامينغو في فبراير 2021، بعقد يمتد حتى 2026.

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