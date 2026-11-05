5 تسديدات تكشف معاناة شباب الأهلي أمام الهلال

كشفت الخسارة الأولى لشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة عن أخطاء مكلفة في بداية الشوطين، ومحدودية المحاولات الهجومية، بعدما سقط أمام الهلال السعودي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة، ليتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الرابع، عقب ثلاثة انتصارات متتالية.

وبحسب إحصاءات المباراة، اكتفى شباب الأهلي بخمس تسديدات مقابل 11 للهلال، أي إن أصحاب الأرض سددوا بأكثر من ضعف محاولات ضيفهم، رغم أن الفارق في الاستحواذ لم يتجاوز ثماني نقاط مئوية، بواقع 46% للفريق الإماراتي مقابل 54% لمنافسه.

وتساوى الفريقان في التسديدات على المرمى بواقع تسديدتين، لكن الهلال حوّل محاولتيه إلى هدفين، بينما خرج شباب الأهلي دون تسجيل، لتبرز الفاعلية الهجومية عاملاً حاسماً في تحديد النتيجة، بعيداً عن التقارب في نسبة امتلاك الكرة.

وبلغت نسبة التسديدات على المرمى من إجمالي محاولات شباب الأهلي 40%، مقابل نحو 18% للهلال، غير أن هذه الأفضلية النسبية لم تحقق مردوداً تهديفياً، ما يؤكد أن دقة توجيه التسديدة وحدها لا تكفي لقياس خطورتها أو فرص تحولها إلى هدف.

وجاء توقيت الهدفين ليضاعف صعوبة المهمة؛ ففي الدقيقة السادسة، استثمر الهلال افتكاك كاليدو كوليبالي الكرة وتقدمه قبل تمريرها إلى أولي واتكينز، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 46، إثر تمريرة من منتصف الملعب اخترقت دفاع شباب الأهلي، وأنهاها المهاجم الإنجليزي في الشباك.

واستقبل «الفرسان» أمام الهلال ضعف ما استقبلته شباكه خلال الجولات الثلاث الأولى مجتمعة (هدفان مقابل هدف واحد)، لتشكل ثنائية الهلال ثلثي الأهداف التي تلقاها الفريق في البطولة، ويرتفع متوسط استقباله من 0.33 إلى 0.75 هدف في المباراة.

كما تفوق الهلال في الركنيات بثلاث مقابل واحدة، ليضيف مؤشراً آخر إلى أفضلية حجم المحاولات الهجومية، دون أن تعني الأرقام وحدها اختزال أسباب الخسارة.

وجاء التعثر بعد نتائج إيجابية شملت الفوز على العين في الدوري وكأس رئيس الدولة، ثم الاستقلال الإيراني آسيوياً، لتصبح استعادة التركيز وزيادة صناعة الفرص أبرز متطلبات العودة إلى الانتصارات، والبناء على حصد تسع نقاط من أصل 12 ممكنة.

وتفتح محدودية المحاولات الهجومية ملف جاهزية العناصر المؤثرة، في ظل الإصابات التي طالت غيلهيرمي بالا ويوري سيزار خلال الفترة الأخيرة، وما يوفره الثنائي من سرعة ومهارة وحلول فردية في الثلث الهجومي، وقد يحد افتقاد هذه الخيارات من قدرة الفريق على اختراق الدفاعات وتغيير إيقاع المباراة، خصوصاً عندما يتأخر في النتيجة. ومع ذلك، لا تكفي خمس تسديدات وحدها لإثبات تأثير الغيابات، بينما تبقى معالجة الأخطاء الدفاعية وزيادة فاعلية البدلاء من متطلبات استعادة الانتصارات.

أرقام شباب الأهلي أمام الهلال

• %46 نسبة الاستحواذ.

• 5 تسديدات، منها اثنتان على المرمى.

• ركلة ركنية واحدة.

• هدفان استقبلهما في الدقيقتين «6» و«46».