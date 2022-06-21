المطروشي يظهر في بطولة العالم للسباحة اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدأ سباح المنتخب الوطني، يوسف المطروشي، اليوم، سباقاته في بطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست بالمجر، بسباق 100 متر حرة، وذلك بعد يومين من نجاح زميله سالم غالب من تحطيم رقمه الشخصي السابق في سباق 200 متر حرة.

والتحق المطروشي ببعثة المنتخب قادماً من أميركا، ويخوض ثاني سباقاته بعد غدٍ في ختام البطولة.

من جانبه، أثنى مدرب المنتخب الوطني، مروان الحتاوي، على مشاركة سالم غالب وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نجح سالم في تحطيم رقمه السابق في سباق 200 متر حرة، لكن في السباق الثاني لم يستطع الوصول إلى رقمه بسبب خوض سباقين في يومين متتالين».

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