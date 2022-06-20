الظفرة يعود إلى مدرسة شرق أوروبا التدريبية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي الظفرة لكرة القدم اقتربت من وضع النقاط الأخيرة على ملف المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعد توجيه الشكر للمدرب بدر الدين الإدريسي، الذي قاد الفريق خلال منتصف الموسم، بصورة مؤقتة، عقب إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي من منصبه.

وأوضح المصدر أن النادي كان يفاضل بين مدرب برازيلي، وآخر من شرق أوروبا، وأن القرار الأخير اتجه للعودة لمدرسة شرق أوروبا، خاصة أنها حققت نجاحاً مع الفريق تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، الذي حقق نقلة كبيرة مع الفريق قبل الانتقال لتدريب الوحدة عقبها.ويتطلع فريق الظفرة للظهور بمستوى جيد في الموسم المقبل، بعد أن عانى في الموسم الماضي من سوء النتائج.

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