"غودولفين" بطل "الملاك" في مهرجان "رويال آسكوت" لسباقات الخيل

المصدر: جوني جبور - دبي

توج فريق "غودولفين" العالمي، للعام الثاني على التوالي، بلقب بطولة "الملاك" في مهرجان "رويال آسكوت" الملكي البريطاني العريق لسباقات الخيل، والذي أسدل الستار عنه أمس، واستهل منذ الثلاثاء الماضي في نسخته الـ 311، وتضمن 35 من أقوى أشواط المضامير العشبية على الساحة الدولية، اجتذبت على مدار أيامه الخمسة 603 من صفوة الجياد في العالم. وجاء تتويج "غودولفين"، بعد أسبوع استثنائي، تضمنه تحقيق خيول الشعار الأزرق خمسة انتصارات، اثنان منها في الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

واستهلت "غودولفين" أول انتصاراتها مع بطل "2000 غينيز البريطاني" الجواد "كوريباس" الذي نجح في أول أيام المهرجان في انتزاع لقب "سانت جيمس بالاس ستيكس" لخيول "جروب1"، قبل أن يضيف "دبي فيوتشر" في اليوم ذاته لقب "ولفرتون ستيكس" لخيول فئة "ليستد".

وعاود الشعار الأزرق التألق في ثالث أيام المهرجان، بفوز "سكريت ستيت" بلقب سباق "كينغ جورج الخامس" لخيول "هانديكاب"، قبل أن يحمل اليوم الخامس والختامي، تسجيل الانتصارين الرابع والخامس مع "نوبل تروث" بفوزه في سباق "جيرسي ستيكس" لخيول "جروب 3"، وثانيها مع "نافال كراون" المتوج في نسخة مثيرة بلقب "بلاتينيوم جوبلي ستيكس" لخيول "جروب1" على حساب زميله في الاسطبل "كريتف فورس" الذي حل بالمركز الثاني.

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