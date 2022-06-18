"نافال كروان" يحلق بشعار "غودولفين" في مهرجان "آسكوت"

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن المهر "نافال كراون" المملوك لـ "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، نفسخ ملكاً لسباقات السرعة، عقب الفوز المستحق الذي حققه اليوم السبت على صفوة جياد العالم لمسافات 1200 متر عشبي، بانتزاع عن جدارة لقب سباق "بلاتينيوم جوبلي ستيكس" لخيول "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي جرى ضمن أشواط اليوم الختامي في مهرجان "رويال آسكوت" الملكي البريطاني العريق، المقام منذ الثلاثاء الماضي في نسخته 311، ويعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وأهدى "نوبال كراون" فريق "غودولفين" العالمي، الانتصار الخامس في مهرجان 2022، بعد أن شهد اليوم الأول للمهرجان الثلاثاء الماضي انتصارين للشعار الأزرق، بفوز "كوريباس" في سباق "سانت جيمس بالاس ستيكس" لخيول "جروب1" لمسافة 1600 متر، وتتويج زميله في الاسطبل "دبي فيوتشر" بلقب "ولفرتون ستيكس" لخيول فئة "ليستد" لمسافة 2000 متر، قبل أن يحمل اليوم الثالث عودة تألق الشعار الأزرق بفوز المهر "سيكريت ستيت" في سباق "كينغ جورج الخامس ستيكس" لفئة "هانديكاب" لمسافة 2000 متر، وابتع ضمن أشواط اليوم الختامي ايضاً بفوز "نوبل تروث" بلقب سباق "جيرسي ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب3" لمسافة 1400 متر عشبي.

كما عززت خيول الدولة بانتصار "نوبال كراون" غلتها في المهرجان إلى الانتصار السابع، بعد انتزاع المهر غير المهزوم "بعيد" بشعار "شادويل" لقب أولى أشواط المهرجان "كوين آن ستيكس" لخيول "جروب1" لمسافة ا1600 متر عشبي، واتبع في اليوم الرابع للمهرجان بفوز المهر "بيرفكت باور" بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بلقب "كومنولث كاب" لخيول "جروب1" لمسافة 1200 متر.

وعرف الفارس جيمس دويل، كيفية الحفاظ على قدرات "نوفال كراون" في المراحل الأولى من سباق "بلاتينيوم جوبلي ستيكس" والبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل أطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، والقبض على الصدارة في 100 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 12 ثانية و17 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق الرقبة عن زميله في الاسطبل "كريتف فورس" بإشراف المدرب ذاته شارلي آبلبي، والذي قاده الفارس وليام بيوك للحلول بالمركز الثاني، وحل ثالثاً نجم سباقات السرعة الأسترالية "أرتوريوس" بأشراف المدربين أنتوني وسام فريدمان وقيادة الفارس جيمي سبنسر

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