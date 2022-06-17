إنترناسيونال يبدي اهتمامه بضم البرازيلي خيسوس من شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي إنترناسيونال بورتو أليغري، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم شباب الأهلي، البرازيلي إيغور خيسوس، خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن المقابل المادي الكبير الذي من المتوقع أن يطلبه شباب الأهلي، قد يكون العائق الوحيد لإتمام الصفقة.

وأوضحت صحيفة «يو أو إل» أن إدارة نادي إنترناسيونال تسعى للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الحالية، مبينة أن أبرز الأسماء التي أبدت اهتماماً بالتعاقد معها هو لاعب كورتيبا السابق، إيغور خيسوس.

وأضافت: «خيسوس تألق مع شباب الأهلي بشكل كبير، ويرتبط بعقد مع النادي الإماراتي، الذي لن يفرط في خدماته من دون الحصول على مقابل مادي كبير، لذلك قد يكون خيار استعارة اللاعب لمدة موسم هو الخيار الأنسب لإدارة إنترناسيونال».

يذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع خيسوس في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2020-2021 مقابل مليوني يورو، وتألق اللاعب البرازيلي مع «فرسان دبي» بإحرازه 12 هدفاً في الدوري، ما أسهم في ارتفاع قيمته السوقية إلى 4.5 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، بينما مع تزايد الاهتمام من جانب عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع خيسوس، قد يسهم في حصول شباب الأهلي على مقابل مادي قياسي في أقل من عامين من التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وفي الموسم الحالي أحرز خيسوس هدفين قبل أن ينتهي موسمه مبكراً في شهر أكتوبر 2021، عقب إصابته في الركبة، خلال مشاركته في تدريبات الفريق وكشفت الفحوص الطبية، عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، وخضوعه إلى جراحة في الركبة، وخاض بعدها برنامجاً علاجياً وتأهيلياً، امتد لأكثر من 6 أشهر، ليبتعد عن الفريق حتى نهاية الموسم الماضي ما أسهم في تراجع قيمته السوقية إلى 1.5 مليون يورو، وفقاً للتحديث الذي أجراه موقع «ترانسفير ماركت» في 18 مايو الماضي.

• شباب الأهلي تعاقد مع خيسوس في الانتقالات الصيفية لموسم 2020-2021 مقابل مليوني يورو.



• خيسوس أحرز هدفين في الموسم الحالي قبل أن ينتهي موسمه مبكراً في شهر أكتوبر 2021.

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