الظنحاني: طموحي أن أكون الحارس الأول في الدولة.. حق مشروع

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

وعد حارس مرمى فريق بني ياس، الدولي فهد الظنحاني، بالعمل برفقة زملائه في «السماوي» بشكل أفضل في الموسم المقبل، لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي، والمنافسة على جميع الجبهات، على غرار الموسم قبل الماضي، حينما كان الفريق منافساً على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، فيما وصل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وذلك بخلاف الموسم الأخير، إذ أنهى مشوار الدوري في المركز التاسع برصيد 31 نقطة فقط.

وقال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم» إن أهدافهم في الموسم المقبلة واضحة، وأضاف: «نحن نعد إدارة النادي وجماهيرنا بأن يكون الفريق منافساً على جميع البطولات، وإعادة (السماوي) إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل عامين، لقد نافسنا على اللقب حتى الجولة الأخيرة، ووصلنا إلى نصف النهائي، بالنسبة لنا هناك هدف هو الفوز ببطولة على أقل تقدير من بين البطولات التي نشارك فيها».

وأكد الحارس الأكثر تصدياً للكرات من بين جميع الحراس الآخرين، أن «السماوي» خرج بالكثير من الإيجابيات من الموسم المنصرم، ستكون خير زاد لهم في الموسم الجديد، مضيفاً: «بالتأكيد كنا نريد أن نظهر بالقوة نفسها التي أنهينا عليها الموسم الذي سبق، ولكن البداية كانت غير جيدة، لقد مررنا بظروف صعبة في أول الموسم تسببت في تأخرنا في جدول الترتيب».

وأضاف الظنحاني: «من المهم كذلك الاستفادة من العوامل الإيجابية، لقد استطاع الفريق أن يُظهر ردة فعل جيدة للغاية بالظهور بشكل جيد في الدور الثاني، بخلاف الأول، كما أن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار في السن أثبتوا قدراتهم خلال حصولهم على فرصة المشاركة، وبالتأكيد هم مكسب للفريق في الموسم المقبل».

واعتبر الحارس الذي خرج بشباك نظيفة في أربع مباريات أن بني ياس سيكون قادراً على الظهور بشكل مختلف في الموسم المقبل، وأنه يقع على عاتقهم تحسين مستواهم بشكل أفضل عن الموسم السابق، وقال: «علينا أن نكون جيدين بما يكفي حتى نستطيع المنافسة على كل الجبهات، وكما ذكرت نحن نريد التتويج بلقب على أقل تقدير».

وتعليقاً على أهدافه الشخصية في الموسم المقبل، أكد الحارس الدولي أنه يأمل تقديم أداء أفضل مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات التي تنتظره، ومع ناديه في البطولات المحلية التي يشارك فيها، وأن يكون في القائمة المصغرة لأفضل ثلاثة حراس في الدولة.

واختتم الحارس الدولي: «أطمح لأن أكون الحارس الأول في الدولة، وبالتأكيد هو حق مشروع، وأن أوفق في التتويج مع المنتخب ونادي بني ياس بالألقاب، وأن نُظهر كرة القدم الإماراتية بالمستوى الذي يليق بها».

أرقام الحارس فهد الظنحاني في الدوري

■ الأكثر تصدياً بـ85.

■ الأكثر لمساً للكرات 914.

■ ثاني أكثر مشاركة (25 مباراة - 2250 دقيقة).

■ ثاني أكثر تمريرات صحيحة 472.

■ ثاني أكثر تغطية صحيحة بـ 210.

■ ثاني أكثر تشتيت للكرات أمام المرمى 33.

■ 4 مباريات بشباك نظيفة.

• بني ياس سيكون قادراً على الظهور بشكل مختلف في الموسم المقبل.



• الظنحاني الأكثر تصديا في الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات.

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