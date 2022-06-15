اتحاد اليد يجري قرعة الموسم الجديد لمختلف الفئات

المصدر: وام

أجرى اتحاد الإمارات لكرة اليد اليوم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2022/2023، لمسابقات الرجال والشباب والصغار والأشبال والناشئين. وأجريت القرعة بمقر الاتحاد في دبي، بحضور ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، وداود المليح رئيس لجنة المسابقات، وممثلي الأندية.

وتقام منافسات الموسم لفئة الرجال من خلال 3 مسابقات، هي الدوري، وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس الإمارات بمشاركة 8 فرق هي الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي والنصر والوصل والعين ومليحة ودبا الحصن. وطبقا للقرعة التي حددت مواجهات الأسابيع المختلفة للبطولة، ستفتتح فعاليات الموسم بمواجهات شباب الأهلي مع دبا الحصن، والجزيرة مع الشارقة ومليحة مع الوصل، والعين مع النصر في الأسبوع الأول.

وفي قرعة "كأس الإمارات"، قسمت الفرق لمجموعتين بكل منها 4 فرق وتم تصنيفهم بناء على ترتيبهم في بطولة الدوري العام للموسم الماضي، وتقام منافسات كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، وتضم المجموعة الأولى الشارقة وشباب الأهلي والوصول ومليحة، وتضم المجموعة الثانية الجزيرة والنصر والعين ودبا الحصن. وكشفت القرعة عن مواجهات الجولات الثلاثة للمجموعتين في الدور التمهيدي للبطولة.

وفي مباريات نصف النهائي، تقام المباريات بين أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في نهاية الدور التمهيدي ..وتقام بنظام مواجهات إقصائية من مباراة واحدة، كما يقام النهائي من مباراة واحدة على صالة محايدة تحدد لاحقا.

وفي كأس نائب رئيس الدولة، تم تقسيم الفرق لمجموعتين تضم الأولى الوصل والنصر ودبا الحصن ومليحة، وتضم الثانية العين وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة.

ويقام الدور التمهيدي بنظام دوري من دور واحد لكل مجموعة. وفي نصف النهائي، يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثانية مع رابع الأولى، وأول الأولى مع ثاني الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى. ويقام النهائي بين الفائز من أول المجموعة الأولى مع الفائز من أول المجموعة الثانية.

وفي فئة الشباب، تشارك 6 فرق هي الشارقة والعين وشباب الأهلي والجزيرة والنصر والوصل، وتلتقي الفرق في على مدار 5 أسابيع في الدور الأول ومثلهم في الدور الثاني.

وفي مسابقة الناشئين، تشارك 10 فرق هي الشارقة والجزيرة وبني ياس وشباب الأهلي والوصل والنصر والبطائح واتحاد كلباء ودبا الحصن والعين، فيما شهدت قرعة دوري الأشبال مشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات ..أما مسابقة الدوري العام للصغار فتقام بمشاركة 18 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

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