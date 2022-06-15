أريك جورجينس: أسلوبي الحماسي في المباريات سببه الجينات البرازيلية

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أكد لاعب العين، البرازيلي أريك جورجينس، الذي يقضي إجازته الصيفية في مسقط رأسه حالياً، أن الأسلوب الحماسي الذي يظهر به في جميع المباريات، سببه الجنيات البرازيلية التي تدفعه ليقدم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أنه لاعب يعشق التحديات، وأن ذلك يظهر في طريقة استعداده للمباريات الكبيرة التي خاضها مع «الزعيم»، منذ انتقاله إلى دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في يوليو 2020.

وقال أريك لـ«الإمارات اليوم» إنه يستعد لكل مباراة بشكل مختلف، وإن المباريات الكبيرة يكون لها تحضير خاص، مؤكداً سعادته بالتحية التي يتلقاها من جماهير «الزعيم» على الأسلوب الحماسي الذي يقدمه، لافتاً إلى أنه كلاعب برازيلي يحب المشاركة في المباريات الكبيرة، من أجل تقديم أفضل ما لديه فيها، ومساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات.

وشكّل أريك جورجينس حضوراً في 23 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي من أصل 26 لقاء قدم خلالها أداءً حماسياً في جميع المباريات في الشقين الدفاعي والهجومي كذلك، وتظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة من رابطة المحترفين أن 64.41% من محاولات اللاعب لافتكاك الكرة من خصمه كانت ناجحة، كما أن 50 من محاولاته الهوائية كانت ناجحة، ونجح في 227 محاولة التحام من المنافسين.

وأكد اللاعب، الذي انتقل إلى صفوف العين قبل عامين قادماً من إنترناسيونال البرازيلي في صفقة تمتد ثلاث سنوات، أن أسلوبه الحماسي يسخره من أجل الفريق، وأن بعض المباريات يدخلها بحماس أكثر. وقال: «على سبيل المثال في مباراتنا الأخيرة في الدوري أمام الشارقة، لقد كنت أدرك أن من بين منافسنا اللاعب كايو لوكاس، وهو برازيلي لديه مشوار رائع في الإمارات، وبالتحديد مع نادي العين، لقد كان أمراً رائعاً مواجهته».

وكان كايو لوكاس سجل هدف التقدم لفريقه الشارقة، لكن أريك نجح في تسجيل هدف التعادل، وكشف اللاعب عن أن السبب وراء بكائه بعد تسجيل هدف التعادل كان بدافع الفرحة الكبيرة، لكونه تلقى خبراً قبل المباراة بأن زوجته حامل بطفله الأول، كما أن الهدف هو الأول له في مسيرته مع العين.

وقال اللاعب البرازيلي: «لقد بكيت من الفرحة، لأنني سأصبح أباً، كما أن الهدف الأول لي تزامن مع هذه الفرحة. صحيح أنني سجلت من قبل، ولكن تقنية الإعادة التلفزيونية ألغت الهدف، لذلك أنا سعيد لأنني تمكنت أخيراً من التسجيل، وتم احتساب الهدف».

وأكد البرازيلي أريك جورجينس أن فريق العين استحق التتويج بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، عطفاً على المجهود الذي قدموه، وقال: «لقد عملنا بجد من بداية الموسم من أجل الوصول إلى النهاية السعيدة التي حققناها، وهي الفوز بلقبين، لقد أثبتنا أننا نستحق الفوز باللقبين».

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