خيول الإمارات تواجه النخبة في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، اليوم، نحو مضمار آسكوت العريق في إنجلترا، حيث ينطلق مهرجان «رويال آسكوت»، درة سباقات الخيل البريطاني، في محفل يضم 35 من أقوى الأشواط، ينافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان سبعة أشواط، ثلاثة منها خصصت لخيول «غروب 1» الأعلى تصنيفاً على الساحة العالمية، بجانب كونها ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، يقابلها شوط وحيد لخيول «غروب 2»، وآخر لفئة «ليستيد»، واثنان ضمن فئة «التكافؤ».

ويحظى المهرجان في نسخته الـ311 بمشاركة قوية لخيول الإمارات، موزعة على الأيام الخمسة، بداية من اليوم الأول الذي يسجل وجود 16 جواداً لملاك إماراتيين.

وينطلق الشوط الأول «كوين آن ستيكس» المخصص لخيول «غروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، عند الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، وينافس على لقبه سبعة من أقوى جياد الميل، يتقدمها الجواد الأعلى تصنيفاً «ريال ورلد» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، في ظل سعي الجواد، البالغ من العمر خمس سنوات، لانتزاع انتصاره السابع في عالم السباقات، من ضمنها فوزه في مهرجان العام الماضي في آسكوت بلقب «رويال هانت كب».

وتواصل الإثارة طريقها في اليوم الأول، نحو الشوط الثالث «كينغز ستاند ستيكس» لخيول «غروب 1» لمسافة 1000 متر، وينافس على لقبه 18 من نخبة جياد السرعة، يبرز منها ممثلا الشعار الأزرق «غودولفين» الجوادان «مان أوف بروميس» و«لازولي»، اللذان يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، والطامحان للقبهما الأول في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، إلا أن مهمتهما تصطدم بوجود اثنين من أفضل خيول السرعة في العالم، وسبق لها الفوز في سباقات «غروب1»، هما «غولدن بال» بشعار «تابور وماغنير وسميث» القادم من فوز في سباق «بريدرز كب تيرف سبرنت» الشهير، ونجم السباقات الأسترالية «نيتشر ستريب»، الذي يملك في جعبته انتصارات باهرة، أبرزها نوفمبر الماضي بفوزه في «دارلي سبرينت ستيكس» بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن أقرب منافسيه.

ويدفع ملاك الإمارات بثلاثة من ممثليهم للمنافسة على لقب الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لخيول «غروب1» لمسافة 1600 متر، يتقدمها نجم غودولفين «كوريباس»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، المتوج نهاية أبريل الماضي بلقب «2000 غينيز البريطاني»، كما تُعقد الآمال الإماراتية على كل من المهر غير المهزوم «ملجوم»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغاس، الطامح لانتصاره الرابع على التوالي في عالم السباقات، إضافة إلى المهر «مايتي أوليسيس»، لمالكه سعيد سهيل، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، الذي سبق له هذا الموسم الفوز في سباقات المضامير البريطانية على مسافة الميل ذاتها.

وتحمل ثلاثة جياد الآمال الإماراتية في المنافسة على المسافة الأطول بالمهرجان، حين تواجه تحدي مسافة 4000 متر في الشوط الخامس «أسكوت ستيكس» لخيول «هانديكاب»، اثنان منها بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون، هما «غولدن فليم» و«تريبل آرت»، فيما تعول «غودولفين» في هذا الشوط على «مارشيل بلان»، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن.

ويسدل الستار على اليوم الأول بالشوط السابع «كوبر هورس ستيكس» لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 2800 متر، وسط مشاركة وحيدة لممثلي الدولة، مع «باندينيلي» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

• اليوم الافتتاحي يتضمن 7 أشواط 3 منها خصصت لخيول «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.



• الشوط السابع من المهرجان «كوبر هورس ستيكس» لخيول فئة «هانديكاب» يقام لمسافة 2800 متر.

بن سرور يشعر بارتياح لتدريبات «ريل وورلد» الأخيرة

أعرب مدرب «غودولفين»، سعيد بن سرور، عن ارتياحه للمستوى الذي أظهره الجواد «ريال ورلد» في تدريباته الأخيرة، قبل خوض التحدي في «كوين أنا ستيكس» في الشوط الافتتاحي لمهرجان «رويال آسكوت» الملكي العريق. وقال بن سرور في تصريحات صحافية: «سارت تدريباته بشكل جيد منذ مشاركته الأخيرة، وأشعر بارتياح للمستوى الذي أظهره في التدريبات».

وأوضح: «استعاد (ريل وورلد) مستواه منذ حلوله الشهر الماضي وصيفاً في سباق (لوكينغ ستيكس) في نيوبري، خلف الجواد (بعيد)، ليتجدد الحوار مجدداً بين الجوادين، غير أن مسافة 1600 متر، والمسار التصاعدي وصولاً لخط النهاية، تناسبه جيداً».

يذكر أنه سبق لـ«ريال وورلد» الفوز في مهرجان «رويال آسكوت» للعام الماضي، بعد أن توج بلقب سباق «رويال هانت»، قبل أن يسدل الستار على موسم أوروبي ناجح، بفوزه أكتوبر الماضي في سباق «بري دانيال ويلدنشتاين» لخيول «غروب2»، الذي جرى على مضمار لونغشام الفرنسي، وابتعها في الموسم الشتوي لمضمار ميدان بدبي، بالفوز في سباق «زعبيل مايل» لخيول «غروب2».

مدرب «غودولفين» سعيد بن سرور. من المصدر

«خوان ألكانو» يدافع عن لقب «ولفرتون ستيكس»

يدافع الجواد «خوان ألكانو» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجيه فاريان، عن لقبه للعام الماضي في «ولفرتون ستيكس» المخصص لخيول فئة «ليستد»، حين يواجه التحدي في الشوط السادس الذي يجري لمسافة 2000 متر.

كما يحظى الشوط بالمشاركة الإماراتية الأكبر في اليوم الافتتاحي، إذ بجانب «خوان ألكانو» يطل زميله في الإسطبل «موفين تايم» بإشراف المدرب كيفين فاريان، كما تستند حظوظ ملاك الدولة على «هاروفيان» بشعار سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن. ويدفع الفريق العالمي «غودولفين» بكل من الجوادين «ستار سفاري»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«دبي فيوتشر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

من انتصار «خوان ألكانو» الموسم الماضي بلقب «ولفرتون ستيكس» في «آسكوت». من المصدر

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