حتا يفاضل بين 3 دول للمعسكر الخارجي

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله البدواوي، أن مجلس الإدارة يفاضل بين ثلاث دول (تركيا وسلوفينيا وصربيا) لاختيار إحداها لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن التجمع الأولي للفريق سيكون في الخامس من يوليو المقبل لإجراء الفحوص الأولية، بينما سيتم البدء بالتدريبات الرسمية في 12 منه».

وأضاف: «بعد اعتماد مكان المعسكر، الذي من المؤمل أن يتم حسمه خلال الأسبوع الجاري، سيكون السفر الى الوجهة المعتمدة في الأول من أغسطس، وسيستمر المعسكر 21 يوماً سيخوض الفريق خلاله أربع مباريات ودية بشكل تصاعدي، ويستأنف ذلك بخوض مباريات أخرى لدى العودة للدولة بنهاية المعسكر».

وتابع: «نتطلع للاستفادة من المعسكر التدريبي وتجهيز الفريق، بحيث يصبح قادراً على المنافسة بقوة لتحقيق تطلعات الإعصار».

وكان فريق حتا قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع المدرب المقدوني الشمالي جوجيكا الذي سبق له تدريبه قبل مواسم عدة، كما قاد فريق نادي الامارات في الموسم قبل الماضي للصعود أيضاً لدوري المحترفين.

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