بعد انتقادات رونالدو.. مدرب البرتغال: قرأت بيانه وتركيزي على المنتخب

رد مدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيسوس باقتضاب على البيان الناري الذي أصدره قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، والذي تحدث فيه عن أسباب مغادرته معسكر الفريق، واتهم مدربه بعدم الالتزام بوعوده في مناسبتين.

وقال جيسوس، الأربعاء، في تصريحات نقلها موقع "آبولا" البرتغالي لدى مغادرته منزله: "قرأت البيان، والآن سأفعل كما أفعل كل يوم، سأذهب إلى الاتحاد للعمل والتفكير في الفريق والمنتخب".

وجاء رد المدرب البرتغالي بعد ساعات من نشر رونالدو بيانا مطولا اعتذر فيه عن مغادرة معسكر المنتخب، وأقر بأن حمله شارة القيادة يفترض أن يكون عاملا مشددا في العقوبة المحتملة بحقه.

لكن قائد البرتغال وجه في المقابل انتقادات مباشرة إلى جيسوس، متهماً إياه بعدم الوفاء بكلمته مرتين.

وتعود الواقعة الأولى إلى مباراة النرويج، حين شارك رونالدو في عمليات الإحماء لكنه لم يدخل أرض الملعب، رغم قوله إنه تلقى وعداً مسبقا بالمشاركة لنحو 30 دقيقة.

أما الواقعة الثانية، فتتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة الدنمارك، إذ قال رونالدو إن جيسوس كان يمتلك وثيقة معدة لتوجيه إجاباته أمام الصحفيين، ووافق عليها قائد المنتخب، قبل أن يتراجع المدرب عنها بعد اجتماع مع المدير الرياضي لنادي النصر سيمون كوتينيو، والرئيس التنفيذي السابق للاتحاد البرتغالي لكرة القدم والمستشار الإستراتيجي لشركة "CR7" التابعة لرونالدو تياغو كرافيرو.

وفي ظل التصعيد العلني بين الطرفين، اختار جيسوس في رده الأول الاكتفاء بالتأكيد على مواصلة عمله مع المنتخب، دون الدخول في تفاصيل الاتهامات التي تضمنها بيان قائد البرتغال.