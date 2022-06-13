حسن الحمادي مشرفاً على فريق الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم تعيين حسن عباس الحمادي، مشرفاً على الفريق الأول، وذلك في أول قراراتها الرسمية، بعد إعادة تشكيلها برئاسة مرشد خلفان المرر، عقب اعتذار الرئيس السابق أحمد عمران القبيسي، عن عدم الاستمرار.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الظفرة أمس، أن حسن عباس الحمادي سيتولى حقيبة المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، وأن الشركة اختارت لجنة فنية لإدارة الشؤون الفنية لكرة القدم بالنادي، لكنها لم تنشر أسماء أعضائها.

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