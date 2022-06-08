مرشد المرر رئيساً لشركة الظفرة لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، عبدالله بطي القبيسي، قراراً اليوم الثلاثاء بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم وذلك عقب استقالة الرئيس السابق أحمد عمران القبيسي أول من أمس.

وقال بيان نشره الحساب الرسمي لنادي الظفرة في «تويتر» إن «التشكيل الجديد سيكون برئاسة مرشد خلفان المرر، وعضوية كل من ‏محمد عمير المنصوري (نائباً للرئيس)، و‏خميس محمد المنصوري (عضواً)، و‏سالم أحمد المزروعي (عضواً)».

ولدى المهندس مرشد خلفان المرر خبرة إدارية كبيرة، إذ سبق أن كان عضواً في شركة كرة القدم، كما عمل عضواً في شركة الألعاب الجماعية وتولى كذلك مسؤولية المدير التنفيذي لشركة الألعاب الجماعية.

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