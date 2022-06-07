المنتخب الأولمبي يعوّض نقاط اليابان بثنائية في طاجيكستان

المصدر: منصور السندي ■ دبي

حقق المنتخب الأولمبي فوزاً ثميناً على نظيره منتخب طاجيكستان بهدفين نظيفين، أمس، على استاد لوكوموتيف بمدينة طشقند في أوزبكستان، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً في نسختها الخامسة، وعوض المنتخب بهذا الفوز خسارته السابقة أمام اليابان 1-2 في الجولة الأولى.

وأنعش الأبيض بهذا الفوز، وهو الأول له في البطولة ليحصد أول ثلاث نقاط، حظوظه في المنافسة في حال فوزه في المباراة المقبلة أمام المنتخب السعودي.

وفي الجولة نفسها، تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الياباني سلبياً، ليرفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بعدما فاز في الجولة الماضية على طاجيكستان بخماسية، وذلك بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني الذي يحل في المركز الثاني برصيد أربع نقاط أيضاً.

تقدم منتخب الإمارات بهدف في الشوط الأول، سجله اللاعب عبدالعزيز محمد «12» من تسديدة قوية في المرمى الطاجيكي، وأضاف منصور سعيد الهدف الثاني لمنتخب الإمارات من ركلة جزاء «80».

وألغى حكم المباراة هدفاً للمنتخب الطاجيكي «48»، لوجود مخالفة مع حارس المرمى، وألغى بالمقابل هدفاً للمنتخب الوطني.

تفوق المنتخب الأولمبي في الشوط الأول، وبدا أكثر تنظيماً، وسيطر على مجريات اللعب، لكنه لم يستغل ذلك في زيادة أهدافه في مرمى منتخب طاجيكسان، رغم الفرص التي سنحت للاعبيه.

وترجم الأبيض أفضيلته في المباراة بهدف دون رد في الشوط الأول، في حين حاول المنتخب الطاجيكي تعديل النتيجة، لكن محاولاته باءت بالفشل في الوصول إلى مرمى الحارس.

وحاول المنتخب في الشوط الثاني تعزيز تفوقه على المنتخب الطاجيكي، وقاد محاولات عدة للوصول إلى مرمى منافسه، لكن عابها التركيز واللمسة الأخيرة.

وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني، إذ استغل المنتخب الطاجيكي تراجع الأبيض الأولمبي، رغم أن الأخير كان بإمكانه مواصلة السيطرة على الملعب.

وأجرى مدرب المنتخب الإماراتي تغييرات في صفوف المنتخب، بدخول عبدالله البلوشي بديلاً لعبدالعزيز محمد، صاحب هدف التقدم للمنتخب في الشوط الأول، وذلك لتعزيز الجانب الهجومي، لينجح المنتحب في تسجيل الهدف الثاني.

• عبدالعزيز محمد ومنصور سعيد سجلا هدفي المنتخب في مرمى طاجيكستان.

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