صحيفة أوكرانية: العين يُمدد عقد ريبروف لموسم واحد

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

كشفت صحيفة «تريبيونا» الأوكرانية بأن إدارة نادي العين جددت عقد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لمدة موسم واحد.

ونقلت الصحيفة على لسان يخايلو سبيفاكوفسكي، أحد المقربين من ريبروف، قوله إن «المدرب سيبقى في الدوري الإماراتي، بعدما مدد عقده مع العين لمدة موسم آخر».

وأضاف: «لقد كتبوا أن المنتخب الأوكراني بحاجة إلى ريبروف، وهذا لن يكون، لقد أنهى الجدل ومدد عقده مع العين لمدة عام واحد».

وسعت إدارة نادي العين للإبقاء على المدرب الأوكراني في منصبه، بعد النقلة الكبيرة التي حققها خلال مسيرته في القيادة الفنية، وأعاد ريبروف «الزعيم» إلى منصات التتويج في الموسم المنصرم، بحصوله على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس المحترفين.

وكان العين قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في جدول الترتيب، ليغيب إثر ذلك عن المشاركة في دوري أبطال آسيا، ولكن مع وصول ريبروف تبدل الحال، وقدم العين بقيادته أداءً استحق عليه لقب الدوري، الذي أنهاه بفارق 10 نقاط عن الشارقة الوصيف.

ولم يحسم ريبروف قرار تمديد عقده قبل سفره إلى بلاده، طالباً مُهلة للتفكير لحسم الأمر، سواء بتجديد العقد أو رفضه، بعد أن تلقى العديد من العروض.

وبدا منتخب أوكرانيا في أكثر من مناسبة مهتماً بخدمات ريبروف، خصوصاً في بداية الموسم المنصرم، إلا أن العين تمسك بخدمات المدرب، ورفض الاستغناء عن خدماته.

وخرجت شائعات مجدداً لتؤكد أن ريبروف سيكون مرشحاً لقيادة منتخب بلاده في حالة بلوغه مونديال قطر 2022، ولكن المنتخب الأوكراني خسر من ويلز بهدف دون رد في المُلحق الأوروبي الأخير المؤهل لكأس العالم.

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