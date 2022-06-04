"الثنائية" تغري المهر "مودرن غيمس" في السباقات الكلاسيكية الفرنسية

المصدر: جوني جبور - دبي

ينشد المهر "مودرن غيمس" بشعار "غودولفين" الجمع بثنائية الموسم في السباقات الكلاسيكية الفرنسية، حين يطلب التتويج بلقب "بري دو جوكي كلوب" السباق المخصص للخيول المهجنة الأًصيلة "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري غداً الأحد لمسافة 2100 متر عشبي، على مضمار "شانتي" في ضواحي العاصمة باريس.

ويطمح "مودرن غيمس" المتوج مايو الماضي بلقب "بول دساي دي بولان" لخيول "جروب1"، الانضمام إلى قائمة تقتصر على أربعة جياد سبق لها الجمع في موسم واحد بثنائية السباقات الكلاسيكية الفرنسية، من بينها نجم غودولفين "شمردل"، وابنه "لوب دي فيغا".

وينافس "مودرن غيمس" في مضمار "شانتي"، وللمرة الأولى في مسيرته على مسافة أطول من الميل (1600 متر عشبي)، مستنداً في حظوظه على تطور قدراته التحملية، بعد أن أنهى موسمه في عمر السنتين العام الماضي، بفوزٍ ٍ مثير في سباق "بريدرز كب جوفنيال تيرف" لخيول "جروب1" الذي جرى على مضمار "ديل مار" الأمريكي.

ويواجه مهر "غودولفين" بإشراف المدرب شارلي آبلبي في "بري دو جوكي كلوب" تحدي 15 من نخبة جياد الثلاثة سنوات، يبرز منها من "فاديني" بشعار "أغا خان" و"الحكيم" لـ "الشقب للسباقات" اللذين سبق لهما الشهر الماضي الفوز على ذات مضمار "شانتي".

وعلق مدرب "غودولفين" شارلي آبلبي على جهوزية "مودرن غيمس" لخوض تحدي "بري دو جوكي كلوب" بقوله في تصريحات صحافية: "يعود "مودرن غيمس" إلى فرنسا في جاهزية عالية، وهو يملك مؤهلات الفوز في السباقات الكلاسيكية ضمن المجموعة التي يتنافس معها في " بري دو جوكي كلوب" ونتطلع إلى أدائه على هذه المسافة التي نعتقد أنها في حدود قدراته".

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