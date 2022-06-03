«حنين» تتطلع إلى لقب كأس الوثبة في فرنسا اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتصدر المهرة «حنين» لياس لإدارة السباقات، 14 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري كوينتين) اليوم، بمضمار تولوز الفرنسي، والذي يقام برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام السباق لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، وتشارك فيه نخبة من الأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 16 ألف يورو. وينافس على اللقب المهر «يونايتد سبيريت» لجاي نيفنس، بإشراف جي بي جيرو، وقيادة كليمنت كاديل، وحل ثالثاً في سباق بري دينوستي في تولوز، وهناك «آيو ديفاين» لعلي حداد، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة فابريس فيرون.

وتنافس أيضاً المهرة «أم الهضاب» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين، وسبق لها الحلول في المركز الثالث بفارق طفيف في سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بورودو.

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