خيول «غودولفين» تطارد لقبين في «إبسوم داونز» الإنجليزي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تتطلع «ويذ ذا مونلايت» وزميلها «مانوبو» لمواصلة سجل «غودولفين» الممتاز في السباقات الكلاسيكية لهذا العام، حين يطلبان لقبي سباقي «الأوكس» و«كورونيشن كب» المخصصين لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، اللذين يجريان، اليوم، على مضمار «إبسوم داونز» العريق.

وتمكنت خيول «الشعار الأزرق» الملكي من الفوز بثلاثة من أصل ستة سباقات كلاسيكية أوروبية في عام 2022، حين أسهم كل من «كوريباس» و«مودرن غيمس» و«نيتيف تريل» في اكتساح سباقات «2000 غينيز» في كل من إنجلترا وفرنسا وإيرلندا، قبل أن يعاود الفريق العالمي «غودولفين» الدفع بصفوة خيول السنوات الثلاث لمواصلة حصد مزيد من الألقاب في سباقات الفئة الأولى، عبر «ويذ ذا مونلايت» و«مانوبو» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الطامحين في «إبسوم داونز» لانتصارٍ أول لهما في سباقات «جروب1».

وتنافس المهرة «ويذ ذا مونلايت» في «الأوكس الإنجليزي» وللمرة الأولى على مسافة الميل ونصف الميل (2400 متر)، بعد أن سجلت انتصاراً حاسماً بفارق خمسة أطوال لدى عودتها الموسمية إلى السباقات في عمر ثلاث سنوات، بفوزها مطلع مايو الماضي بلقب سباق «بريتي بولي ستيكس» على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

وتواجه «ويذ ذا مونلايت» بقيادة الفارس وليام بيوك، في «إبسوم داونز» تحدي 10 من نخبة مهرات المسافات الطويلة، يبرز منها المهرتان غير المهزومتين «إميلي إبجون» بشعار «تاكتفول فاينانس وإس رودن» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، و«روغ ميلينيوم» المملوكة لـ«معرض روجيرز» وإشراف المدرب توم كلوفير، الطامحة كل منهما لتسجيل انتصارها الثالث على التوالي لهذا الموسم.

ويرتقي «مانوبو» في «إبسوم داونز» إلى مستوى الفئة الأولى في سباق «كورنيشن كب» الممتد لمسافة 2400 متر، بشعار إضافة انتصاره الخامس في عالم السباقات، بعد أن خسر لمرة واحدة في مسيرته حين حل وصيفاً في «كأس دبي الذهبي» لسباقات «جروب2» في ليلة كأس دبي العالمي مارس الماضي.

وتستند حظوظ «مانوبو» على قدراته الاندفاعية التي قادته فبراير الماضي لانتزاعه فوزاً حاسماً في «ند الشبا تروفي» لخيول «جروب 3» في مضمار ميدان العالمي، الذي جاء مكملاً لأدائه القوي أكتوبر من العام الماضي في انتصاره الباهر بسباق «بري شوديني» لخيول «جروب2» الذي جرى على مضمار «لونغشام» الفرنسي.

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