الوحدة يتصدر البطاقات الصفراء.. والجزيرة «الحمراء»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تصدر فريقا الوحدة والجزيرة قائمة أكثر الأندية حصولاً على البطاقات الملونة، بينما تصدر فريق الشارقة في عدد المخالفات في الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين، في المقابل جمع العين بين لقب الدوري وصدارة «اللعب النظيف». وفي البطاقات الصفراء تم تسجيل 696 بطاقة، تم إشهارها خلال 182 مباراة أقيمت على مدار المسابقة، بواقع 3.8 بطاقة في المباراة الواحدة، فيما بلغ عدد البطاقات الحمراء 49.

وتصدر الوحدة القائمة، بحصول لاعبيه على 62 بطاقة صفراء، وبني ياس ثانياً بـ61، والشارقة ثالثاً بـ58 بطاقة صفراء.

وانضم ثلاثة لاعبين من السماوي إلى قائمة أكثر لاعبي الدوري نيلاً للبطاقات الصفراء، إذ تصدر لاعب العروبة أيولا ينيركاك، القائمة بحصوله على تسع بطاقات صفراء، في حين حل لاعب الشارقة كايو لوكس في المركز الثاني بثماني بطاقات، متساوياً مع لاعب بني ياس خميس صالح في عدد البطاقات، وجاء زميلاه في الفريق نفسه فواز عوانة وغاستون سواريز رابعاً وخامساً، ولكل منهما سبع بطاقات.

واحتل الجزيرة الصدارة في البطاقات الحمراء بحصول لاعبيه على سبع بطاقات حمراء، تبعه الشارقة بست بطاقات، وخمس بطاقات لكل من الظفرة وفريق الإمارات. وبرز كل من قائد الشارقة، شاهين عبدالرحمن، ولاعب الظفرة، خلف الحوسني في صدارة اللاعبين تلقياً للبطاقات الحمراء، ببطاقتين لكل منهما، في حين حصل 45 لاعباً من المواطنين والأجانب والمقيمين على باقي البطاقات الحمراء.

ونال العين لقب اللعب النظيف، إذ كان لاعبوه الأقل تحصلاً على البطاقات الصفراء والحمراء، بواقع 35 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، متساوياً مع الوصل في عدد البطاقات الحمراء. وجاء الشارقة في مقدمة الأندية ارتكاباً للأخطاء بـ365 حالة، وتبعه الوصل بـ350 حالة، ثم «الصقور» بـ346 مخالفة، بينما كان الظفرة الأقل ارتكاباً للأخطاء بـ253 خطأ، تلاه كل من عجمان وشباب الأهلي ثالثاً، بارتكابهما 279 خطأ.

وسجل الوحدة الصدارة في حصول لاعبيه على أخطاء في 327 مرة، وبفارق خطأ واحد عن الشارقة الذي تحصل على 326 خطأ، وجاء شباب الأهلي ثالثاً وتحصل على 318 خطأ.

للإطلاع على إحصاءات الأندية الأكثر حصولاً على البطاقات الملونة وعدد المخالفات في الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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