«شرطة أبوظبي» تدعم الحكم الحمادي المشارك في مونديال 2022

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

التقى مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، اللواء سالم شاهين النعيمي، الحكم الدولي «حامل الراية» المساعد أول محمد الحمادي من منتسبي شرطة أبوظبي الذي تم اختياره من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمشاركة في تحكيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق بدولة قطر في نوفمبر 2022.

وقال بيان صحافي: «أكد اللواء النعيمي اهتمام القيادة الشرطية بدعم منتسبيها الرياضيين المشاركين في الفعاليات الدولية، وحث الحكم الدولي محمد الحمادي على التميز وتمثيل الدولة بأفضل صورة في هذه البطولة الرياضية المهمة التي تتابعها أنظار العالم أجمع».

وأوضح أن شرطة أبوظبي تعتز بمنتسبيها المتميزين وتوفر لهم كل الإمكانات والدعم للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة واهتمامها بتحفيز أبنائها الشباب بمختلف الأنشطة الرياضية، والذين حققوا التميز والريادة محلياً وإقليمياً ودولياً.

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