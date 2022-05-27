أجانب الوحدة يتفوقون «رقمياً» على المواطنين.. و«البداية والنهاية» خذلت «العنابي»

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

شهد الموسم الحالي ظهوراً متبايناً للوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث ختم الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بعد التعادل في الجولة الأخيرة 26 أمام النصر 2-2، مسجلاً 15 فوزاً وثمانية تعادلات مقابل ثلاث هزائم فقط، وهو أعلى رصيد من النقاط يسجله منذ 10 مواسم.

وتأثر العنابي ببدايته المتواضعة، حينما حقق انتصاراً واحداً من أصل سبع مباريات خاضها في المسابقة تحت قيادة مدربه السابق تين كات، الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي أواخر أكتوبر الماضي، ليتحسن أداء ونتائج الفريق بقوة حتى الجولة 21، والتي شهدت تراجعاً في النتائج أبعدته عن المنافسة، حينما خسر من العين والشارقة وتعادل مع عجمان والنصر.

وسجل الوحدة في 26 مباراة 51 هدفاً بمعدل بلغ 1.97 في المباراة، بينها ستة أهداف من ضربات جزاء، وبواقع 31 هدفاً بالقدم اليمنى، وخمسة أهداف بالقدم اليسرى، و14 هدفاً بالرأس، في حين استقبلت شباكه 25 هدفاً بمعدل 0.96 في المباراة الواحدة. وبلغ معدل استحواذ العنابي 57% في المباراة الواحدة، وبمعدل 11.571 تمريرة. وارتكب لاعبو الوحدة 344 خطأ تحصلوا من خلالها على 62 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء، في حين تحصلوا على 327 خطأ.

وبرزت أرقام السوري عمر خريبين والبرازيلي جواو بيدرو كأفضل لاعبين في صفوف الوحدة هذا الموسم. وخرج لاعبو الوحدة المواطنون من قائمة الأفضل على مستوى الأرقام والتي جاءت لمصلحة الأجانب، إذ تصدر بيدرو، قائمة الأكثر مشاركة في الدوري، بـ2296 دقيقة، رغم الانتقادات التي تعرض لها في الكثير من أوقات الموسم، وجاء خلفه خريبين بـ2201.

وتصدر خريبين قائمة هدافي الفريق بـ 15 هدفاً متقدماً بهدف على بيدرو (14)، ليحتلا المركز الثاني والثالث في قائمة هدافي الدوري، خلف لاعب العين التوغولي لابا كودجو، كما يتفوق البرازيلي كذلك بأنه الأكثر مراوغة بـ45 محاولة، والأكثر تسديداً على المرمى 89 مرة، في حين جاء البرتغالي ادريان دا سيلفا في صدارة الأكثر تمريرة بـ804 تمريرات.

وقال مدرب الوحدة، الفرنسي غريغوري في تصريح صحافي بعد نهاية مباراة النصر: «فخور بما قدمه اللاعبون منذ أن تسلّمت المهمة، أظهروا شخصية فريق بطل واستطاعوا العودة في العديد من المناسبات، فقد لعبنا بقتالية عالية ومعنويات اتسمت بالفاعلية والإيجاب». وأضاف: «كنا نستحق أكثر مما خرجنا به في الموسم الحالي، ولكن أيضاً كسبنا العديد من الأشياء الإيجابية التي يُمكن أن نبني عليها للمستقبل، وأنه أصبح لدينا فريق قوي ومتكامل يستطيع أن يكون حاضراً في جميع المناسبات».

وعن مباراة النصر قال: «قدمنا أداءً رائعاً وأهدرنا العديد من الفرص، وأظهر الفريق قتالية عالية في العودة مرتين إلى اللقاء، وكنا نطمح لأن تستمر الانتصارات لكن أهدرنا العديد من الفرص في هذا اللقاء، والذي شهد أفضلية كانت واضحة لنا. وبالطبع حزين على النتيجة لأن لاعبينا كانوا يستحقون الانتصار، لكن بالمجمل أنا سعيد وفخور بما قدمناه كمجموعة في هذه المباراة ومنذ أن تسلّمت المهمة».

تصدر السوري عمر خريبين قائمة أفضل هدافي الفريق بـ 15 هدفاً، بفارق هدف عن بيدرو.

أرقام من موسم الوحدة:

ختم الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

سجل الوحدة في 26 مباراة 51 هدفاً بمعدل بلغ 1.97 في المباراة مسجلاً 15 فوزاً وثمانية تعادلات مقابل ثلاث هزائم فقط.

استقبلت شباكه 25 هدفاً بمعدل 0.96 في المباراة الواحدة.

ارتكب 344 خطأ، وحصل على 62 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمرا.

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