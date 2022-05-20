مصير العروبة والظفرة مُعلّق بالنصر والوصل

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تسترعي مباراتا العروبة مع الوصل، والظفرة مع النصر، الاهتمام في الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، الذي يقام غداً وبعد غدٍ.

وتترقب الأنظار نهاية الصراع المثير بين العروبة والظفرة على المقعد الأخير في دوري المحترفين، بعدما احتدمت المنافسة في الجولة الماضية بفوز العروبة على الإمارات، وخسارة الظفرة من شباب الأهلي، ليتقلص فارق النقاط بينهما إلى نقطة واحدة.

ويستقبل العروبة نظيره الوصل بمعنويات عالية في السادسة من مساء الغد، وليس لديه بديل سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث، انتظاراً لهدية جديدة من النصر الذي يستضيف الظفرة في هذا التوقيت على استاد آل مكتوم.

ولن تكون مهمة العروبة والظفرة سهلة أمام طرفي «بردبي»، اللذين استقبلا خسارة من عجمان والعين «البطل»، وتجمد رصيد كل منهما في المركز السادس، وبالرصيد نفسه «32 نقطة».

ويأمل الوصل هو الآخر الفوز للانفراد بالمركز السادس، ومصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة عجمان، وهو الطموح ذاته الذي سيلعب به النصر من أجل حصد المركز السادس أيضاً.

وسيكون الشارقة «الوصيف» في مهمة سهلة للغاية، حينما يستقبل فريق الإمارات الذي هبط رسمياً إلى دوري الهواة، ويريد «الملك» الخروج بالعلامة الكاملة للإبقاء على المركز الثاني بين قبضته، وضمان المشاركة الآسيوية باعتباره وصيفاً، بعد تأجيل قرار إقامة نهائي كأس رئيس الدولة للموسم المقبل.

ويشهد استاد محمد بن زايد «ديربي» العاصمة أبوظبي، الذي سيجمع الجزيرة صاحب الأرض أمام الوحدة.

وتمثل المباراة منعرجاً مهماً في مسيرة الفريقين من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ إن فوز الوحدة أو حتى تعادله يعني ابتعاد الجزيرة رسمياً عن المشاركة القارية في الموسم المقبل، بينما لن يملك الجزيرة سوى الفوز فقط، أملاً في انتظار أي تعثر آخر للوحدة في الجولة الأخيرة.

ويستقبل عجمان فريق العين «البطل» بعد غدٍ في مباراة تبدو ثقيلة على أصحاب الضيافة، خصوصاً بعدما أظهر الزعيم في مباراة النصر أنه لا يلعب سوى للفوز فقط، حتى بعد أن حسم أموره ونصب نفسه بطلاً للدوري

ولا يريد «البرتقالي» استقبال أي خسارة في هذا التوقيت من الموسم، والتي قد تعصف به من المركز السادس إلى المركز التاسع في حالة فوز مطارديه.

وتقام مباراتان لتحسين الصورة، إذ يستقبل شباب الأهلي بني ياس «المجروح»، إذ يحتاج رجال المدرب مهدي علي للفوز في مباراة واحدة من المتبقيتين له في الدوري لحسم المركز الخامس لصالحه، فيما يسعى بني ياس لتحسين صورته، لعدم تحقيقه أي انتصار في آخر ثلاث مباريات.

وتبقى المباراة الأخيرة، التي ستجمع اتحاد كلباء مع خورفكان، فهي ليست بالأهمية الكبيرة للفريقين، بعد أن ضمن كل منهما البقاء في المحترفين، وتنحصر أهمية المواجهة في أنها تُمثل صراعاً على المركز العاشر.

• فوز العروبة على الإمارات وخسارة الظفرة من شباب الأهلي قلّص فارق النقاط بينهما إلى نقطة واحدة.

• مباريات الجولة 25

السبت

النصر - الظفرة 18:15

الشارقة - الإمارات 18:15

العروبة - الوصل 18:15

الجزيرة - الوحدة 21:00

الأحد

عجمان - العين 18:15

شباب الأهلي - بني ياس 21:00

كلباء - خورفكان 21:00

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