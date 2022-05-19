5 أسباب أعادت العروبة لأجواء المحترفين أبرزها ثقة «العبيدي» وتألق «مدن»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

ضرب العروبة كل التوقعات ونجح في إحياء آماله في البقاء بدوري المحترفين بكرة القدم مُشعلاً الصراع على المقعد الثاني للهابطين إلى دوري الهواة، وذلك بعدما حقق فوزاً مهماً على منافسه المباشر فريق الإمارات بهدف دون رد أول من أمس ضمن الجولة 24، ليرفع رصيده الى 17 نقطة في المركز قبل الأخير، وبفارق نقطة واحدة عن الظفرة وله 18 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق الامارات عند 10 نقاط في المركز الاخير وهبط رسمياً إلى الهواة.

وينتظر العروبة مواجهتين ناريتين في الجولتين المتبقيتين في الدوري، اذ يستقبل في الأسبوع 25 الوصل، فيما يلتقي في الجولة الأخيرة الظفرة، وهي المباراة التي يتوقع أن تحسم أمور البقاء بشكل رسمي.

ونجح العروبة في استعادة الأمل في الجولات الثلاث الماضية التي تمكن خلالها من جمع سبع نقاط كانت كفيلة بتقريب فارق النقاط مع الظفرة، ويقف وراء هذه النتائج خمسة أسباب نرصدها في النقاط التالية:

قرارات إدارية

ضربت إدارة العروبة مثالاً في الاستقرار الفني بالتمسك بخدمات المدرب التونسي فتحي العبيدي، واستمراره في منصبه على الرغم من النتائج السلبية التي حققها الفريق في الكثير من المباريات، إلا أن الإدارة لم تُظهر في أي وقت أي قلق تجاه المدرب، ودعمته في الكثير من المناسبات، لتحقيق آمال جماهير النادي في البقاء بالمحترفين الذي صعد إليه للمرة الأولى في تاريخه.

ثقة المدرب

لم تهتز ثقة المدرب فتحي العبيدي في نفسه، وفي لاعبيه، رغم المحن والصعوبات التي عاشها الفريق خصوصاً مع توسيع الظفرة لفارق النقاط معه، إلا أن المدرب كان مؤمناً بأن فرص فريقه في البقاء بالدوري مازالت قائمة على الرغم من توقع الكثيرين لهبوط العروبة، مشدداً على أن فريقه سيظل يكافح حتى الرمق الأخير.

تحسن الدفاع

تحسّن أداء العروبة من الناحية الدفاعية بصورة مغايرة لما كانت عليه طوال الموسم فلم يستقبل الفريق سوى هدفين فقط في آخر ثلاث مباريات وهي نسبة ضئيلة عطفاً على الأرقام السابقة للفريق كونه كان أضعف خط دفاع في الدوري، الا أن أداء الفريق من الناحية الدفاعية تحسن بصورة كبيرة مع ابراز تألق الحارس أحمد الحوسني الذي كان واحداً من نجوم الجولات الماضية.

تألق مدن يدين العروبة بتألقه في المباريات الأخيرة إلى نجمه الأول البحريني، علي مدن الذي سجل هدف الفوز على (الصقور)، ليرفع بذلك رصيده إلى سبعة أهداف، وهو ما يُمثل نحو 30% من عدد الأهداف التي سجلها العروبة في الدوري حتى الآن والبالغة 23 هدفاً، بخلاف نجاحه في صناعة ثلاثة أهداف.

ويُعد علي مدن المُعار من الرفاع البحريني إلى العروبة أكثر لاعبي فريقه مشاركة بـ23 مباراة لم يتلق خلالها سوى بطاقتين صفراوين.

نتائج المنافسين

استفاد العروبة بصورة كبيرة من نتائج منافسيه على البقاء وتحديداً الظفرة، الذي استقبل ثلاث هزائم متتالية أمام الوحدة والعين وشباب الأهلي، وراهن العروبة على قوة المباريات التي كانت تنتظر منافسه والتي كان يصعب معها أن يحقق الفوز فيها على الفرق التي تُنافس على الصدارة وكسب الرهان في الأخير.

• تحسّن أداء العروبة من الناحية الدفاعية بصورة مغايرة لما كانت عليه طوال الموسم.



• علي مدن المُعار من الرفاع البحريني أكثر لاعبي العروبة مشاركة.

العبيدي: ينتظرنا عمل كبير

أكد مدرب العروبة فتحي العبيدي أن نجاح فريقه في تقليص فارق النقاط مع الظفرة لم يكن بالأمر السهل على العروبة خصوصاً من الناحية الذهنية والتأثير النفسي والمعنوي الذي كان واضحاً على اللاعبين في المباريات الأخيرة.

وقال للصحافيين: «لاعبو العروبة أظهروا معدنهم الذي لا يتوافر إلا نادراً فقد أدوا وانتصروا في مباريات كانت بالغة الصعوبة سواء من الناحية النفسية أو مع منافسين مباشرين لنا على البقاء.

اللاعبون لم يخيبوا ثقتي وثقة الإدارة والجماهير فيهم ولايزال ينتظرنا عمل كبير علينا القيام به ضد الوصل والظفرة لتأكيد أحقيتنا في البقاء».

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