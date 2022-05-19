5 أسباب وراء فوز خورفكان على الجزيرة وحسم «البقاء» رسمياً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حسم فريق خورفكان رسمياً البقاء في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرابع على التوالي، وذلك بعد فوزه المثير أول من امس على الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 24، ليصل إلى النقطة 25 في المركز 11، ويبتعد بثماني نقاط عن مركز الهبوط، والذي يشغله حالياً العروبة بـ17 نقطة، مقابل 18 نقطة للظفرة الـ12، حيث ينحصر صراع البقاء بين هذين الفريقين في الجولتين المقبلتين.

وكشف مدرب خورفكان عبدالمجيد النمر، الذي حقق الفوز في الاختبار الأول مع الفريق، بعد استلامه المهمة خلفاً للمدرب الأرجنتيني كالديرون، عن خمسة أسباب قال إنها أسهمت بشكل كبير في تحقيق الفوز في مباراة حاسمة ومهمة ما قاده للبقاء، وتحقيق رقم قياسي من النقاط خلال مشواره في «المحترفين»، وقبل جولتين من ختام الموسم.

وقال عبدالمجيد النمر لـ«الإمارات اليوم»: المباراة لم تكن سهلة ولم تكن في متناول اليد، والفريق يواجه أحد اقوى فرق الدوري، فضلاً عن رغبة الجزيرة بالمنافسة على مركز الوصيف المؤهل للمشاركة في دوري ابطال آسيا، اضافة الى تحسين نتائجه، ما جعل المباراة صعبة قبل انطلاقتها إلا ان الجهود التي بذلت من كل الأطراف ودعم ادارة النادي مهدا لتحقيق فوز مهم.

وأكد أن أول هذه الأسباب الجانب التكتيكي، وأوضح: درسنا نقاط القوة عند الجزيرة وهي كثيرة، وراجعناها لدى فريقنا، فعملنا على علاج نقاط الضعف لدينا من خلال جهود تكتيكية وتدريبية، وهو أحد أسباب ظهور الفريق بحالة فنية وبدنية جيدة في المباراة.

وشدد على أنه أيضاً «تمت تقوية الجانب الذهني للفريق، ليكون جاهزاً للمباراة، خصوصاً انه تعرض لنتائج متواضعة في عدد من المباريات التي سبقت مواجهة الجزيرة، وحظينا بدعم مثالي من ادارة شركة كرة القدم بتطوير هذا الجانب وصولا للنتيجة الايجابية».

وأضاف: «بحكم تواجدي مع الفريق كنت على اطلاع على إمكانات اللاعبين بشكل جيد، لذلك قمت بتوظيفهم بحسب إمكاناتهم، وحسب قناعاتهم بالتشاور مع الجهاز الفني من خلال إعادتهم إلى مراكزهم الحقيقية التي يجيدونها، وهو ما اسهم بأن يقدموا مردودا فنيا مميزا.

وقال أيضاً إن الفريق كانت لديه رغبة قوية لإسعاد جمهوره، وطمأنته على البقاء، وأوضح: كانت هنالك رغبة كبيرة من الجهازين الفني والاداري للفريق واللاعبين بإسعاد جمهورنا الوفي، ما خلق حافزاً إضافياً لدى اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما ظهر من خلال روح عالية، تزامنا مع تشجيع الجمهور.

وشدد أيضاً على أن الفريق أظهر الاحترام اللازم للجزيرة ومكانته كأحد الفرق الكبيرة، مع احتفاظه بثقة عالية في النفس، وعدم النظر إلى خسارة الجزيرة في الجولة السابقة أمام العين، وهو ما جعل لاعبي خورفكان يخوضون المباراة بتركيز عالٍ قاد إلى الفوز.

الأسباب الـ5

1- التحضير التكتيكي للمباراة وسد الثغرات الفنية.

2- تحضير نفسي جيد قبل المباراة.

3- معرفة المدرب بإمكانات اللاعبين وتوظيفها بشكل صحيح.

4- الرغبة الكبيرة لدى لاعبي خورفكان في إسعاد جمهورهم.

5- احترام فريق الجزيرة ومواجهته بتركيز شديد.

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