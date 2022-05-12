أسطورة الكرة البرتغالية لويس فيغو: "دبي بيتي"

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى النجم البرتغالي لويس فيغو سعادته بالمشاركة في المباراة الاستعراضية بصحبة عدد كبير من النجوم السابقين لكرة القدم العالمية على كأس الأساطير التي نظمتها شركة أوميغا برو، اليوم الخميس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري.

وقال لويس فيغو في مؤتمر صحافي: "لقد زرت مدينة دبي مرات عديدة وأعتبرها بيتي، ودوماً ما أشاهد التطور الكبير بها وفي الدولة بشكل عام".

وتابع: "لقد جئت هنا للمرة الأولى في عام 2001، ولم يكن تم تشييد برج خليفة في ذلك الوقت، بينما يعد أمراً رائعاً أن يتم تنظيم مباراة استعراضية أمام ساحة أطول برج في العالم إلى جانب الالتقاء مع أساطير كرة القدم العالمية".

وشهدت المباراة الاستعراضية مشاركة مجموعة من النجوم الذين سبق لهم الفوز بكأس العالم، أبرزهم البرازيليان كاكا ورونالدينيو والحارس الإسباني إيكر كاسياس، والمدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي إلى جانب منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق جون تيري، ونجم الكرة البرتغالية لويس فيغو، والهولنديان ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والحارس الألماني ينز ليمان، والسعودي سامي الجابر والفرنسيان يوري جوركاييف ومايكل سيلفستر، والكاميروني صامويل إيتو والنيجيري جي جي أوكوشا والكولومبي كارلوس فالديراما والأرجنتيني خافير سافيولا.

وتابع المباراة عدد كبير من الجمهور الذي حضر خصيصاً لمشاهدة نجوم اللعبة والتقاط الصور التذكارية، إذ تم وضع مدرجات اكتظت بالمتابعين أمام ملعب صغير تم تجهيزه خصيصاً للمباراة في الساحة الخارجية الخلفية لبرج خليفة والمطلة على البرج وعلى نافورة دبي، بينما احتفى برج خليفة بالحدث من خلال عرض صور اللاعبين المشاركين على الواجهة الفردية للبرج، والتي تشكل أكبر شاشة عرض في العالم، كما تم عرض العد التنازلي لانطلاق المباراة التي ستكون فرصة لعشاق الكرة المستديرة، لمتابعة لاعبيهم المفضلين الذين لم يفقدوا لمساتهم الساحرة ومهاراتهم التي أكسبتهم أهم الألقاب الفردية والجماعية العالمية.

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