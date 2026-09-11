أخنوش ينتقد إعلان لقجع إقامة نهائي كأس العالم 2030 بالدار البيضاء

انتقد رئيس الوزراء المغربي ‌رئيس ​الاتحاد المحلي لكرة القدم بعدما أعلن أن نهائي كأس العالم 2030 سيُقام في الدار البيضاء، رغم أن الاتحاد الدولي للعبة لم يتخذ ⁠هذا القرار بعد.

ووجه عزيز أخنوش انتقادات إلى فوزي لقجع، الذي صرح خلال فعالية لحزب سياسي بأن محافظة بن ‌سليمان ستنال "شرف" استضافة المباراة النهائية للنسخة التي تقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال. ولم ‌يعلن الفيفا مقر المباراة النهائية ‌في عام 2030، وقال متحدث باسمه ‌إن القرار ‌سيُتخذ في الوقت المناسب.

وطالب أخنوش في تجمع انتخابي ​قبل الانتخابات ‌المقررة ​في أواخر هذا الشهر بعدم ⁠قطع وعود بشأن المباراة النهائية دون التشاور مع إسبانيا والبرتغال، داعياً إلى ​التزام "الاحترام".

وحتى شهر مايو، ⁠كانت أعمال إنشاء الاستاد المقترح في المغرب لبطولة كأس العالم 2030، والذي يتسع إلى 115 ألف مقعد، قد اكتملت بنسبة 30% تقريباً، ويأمل ‌المسؤولون في إتمام البناء بحلول نهاية 2027.

واختيرت ولاية ​نيوجيرزي لاستضافة المباراة النهائية لعام 2026 في يوليو، ولم يعلن الفيفا عن هذا القرار إلا في ​فبراير 2024.