اختارت اتحادات أوروبية رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا)، المقررة في مارس 2027، في مسعى لتوحيد الأصوات خلف منافس للرئيس الحالي، جياني إنفانتينو، بعد اعتذار المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، عن دخول السباق.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن ديالو قبل دعوة الترشح، التي وجهتها إليه الاتحادات الوطنية الممثلة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي (يويفا) ومجلس «فيفا»، خلال اجتماع ترأسه رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، وتعهد المشاركون فيه بالإجماع بتقديم دعمهم الكامل له.

وأشارت إلى أن الاستقرار على ديالو جاء بعدما فضّل فينغر الذي كان الخيار الأول لمسؤولين أوروبيين، عدم الترشح، ليترك المجال أمام رئيس الاتحاد الفرنسي لتولي مهمة منافسة إنفانتينو، على أن يخضع ترشحه للمصادقة الرسمية من اللجنة التنفيذية لاتحاده، قبل انتهاء مهلة إعلان نيات الترشح اليوم الأربعاء.

وأضافت: «يستند التحرك الأوروبي إلى اعتراضات على مسار إدارة الاتحاد الدولي، إذ عبّر بيان الاجتماع عن (مخاوف جدية) بشأن اتجاه (فيفا)»، وشدد على ضرورة استعادة الثقة والوحدة داخل أسرة كرة القدم، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية والقارية ومختلف الأطراف المعنية باللعبة.

وطالب الداعمون بأن تكون تنمية كرة القدم في جميع مناطق العالم محور عمل الاتحاد الدولي، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، معربين عن ثقتهم بقدرة ديالو على قيادة هذا التوجه.

ويمتلك المرشح الفرنسي خبرة إدارية شملت رئاسة المنظمة الممثلة للأندية الفرنسية المحترفة، وعضوية مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي، والعمل ضمن هياكل فض المنازعات في «فيفا»، قبل وصوله إلى رئاسة الاتحاد الفرنسي وانضمامه إلى اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» عام 2023.

وسبق لديالو أن وجّه انتقادات مباشرة إلى إنفانتينو، في سبتمبر الماضي، معتبراً أن مبادراته خلال كأس العالم وبعدها ألحقت ضرراً بصورة كرة القدم ووحدتها، وأنها أدت إلى انكسار الثقة بقيادته.

وبحسب الصحيفة، يسعى معارضو الرئيس الحالي إلى تجنب تعدد المرشحين خشية توزيع أصواتهم وإضعاف فرص المنافسة، بينما يواصل إنفانتينو الاحتفاظ بدعم في مناطق عدة، من بينها آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.