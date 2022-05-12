الجماهير تزف العين لبطولة دوري أدنوك للمحترفين.. «الزعيم قمر 14»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

احتفلت جماهير العين، أمس، بتتويج فريقها بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، في ليلة احتشد فيها في مدرجات استاد هزاع بن زايد خلال فوزه على الجزيرة بخماسية نظيفة ضمن الجولة 23 من المسابقة، إذ حسم الفريق اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، إذ سيواجه النصر وعجمان والشارقة أداءً للواجب فيما سيتسلم الدرع في مباراة الشارقة يوم 23 من الشهر الجاري.

ودفعت جماهير «البنفسجي» لاعبيها من أجل الفوز بالمباراة لصعوبة المنافسة كما أن الانتصار يضمن لهم التتويج باللقب، وتمثل الدعم في التصفيق للاعبين وإلقاء القصاصات البيضاء لحظة نزولهم لأرضية الملعب للإحماء، كما رفعت «تيفيو» قبل انطلاقة اللقاء حمل صورة لمشجع يمسك بيد طفل الصغير باليد اليمنى وهو يتمشى في طريق رُصف جانباه بالألقاب التاريخية التي حققها الفريق مع عبارة «تاريخ من ذهب».

وعلى مدار شوطي المباراة واصلت الجماهير حث اللاعبين لتحقيق الانتصار إذ ظلت تردد عدداً من الأهازيج الخاصة بها إلى جانب أخرى منتشرة في الملاعب المحلية والخليجية، كما هتفت بأسماء اللاعبين، وساعد الحضور الغفير في التشجيع بطريقة «الأمواج المكسيكية» وأيضاً طريقة التصفيق التي اشتهر بها المنتخب الأيسلندي.

وألهب لاعب وسط الفريق، الأرجنتيني كريستيان جوانكا حماس الجماهير إذ ظلت تتجاوب مع طلبه بالتشجيع للإبقاء على حماسة اللاعبين على مدار اللقب خصوصاً في الأوقات الصعبة التي كان فيها الجزيرة مسيطراً على مجريات اللقاء وهي اللحظات التي قابلتها الجماهير بإطلاق صافرات الاستهجان لمحاولة الضغط على لاعبي الضيوف وفقدهم التركيز.

وكان استاد هزاع بن زايد شهد زحفاً جماهيرياً منذ وقت مبكر إلى محيط الملعب، إذ وجدت الجماهير الكثير من التسهيلات في انتظارها في مقدمتها الحصول على التذاكر مجاناً بعد أن أقدم عدد من رعاة وأقطاب النادي وبعض المحال التجارية على شراء التذاكر وتوزيعها للجماهير بالمجان بالتنسيق مع مكتب شؤون الجماهير.

وحصلت العائلات مع أطفالها على فرصة الدخول بالمجان وذلك تنفيذاً لقرار رابطة المحترفين ضمن المبادرة التي كانت قد أطلقت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مارس الماضي، وجرى التشديد خلال دخول كل الجماهير إبراز تطبيق «الحصن» لفحص حالة المرور الأخضر.

وسجلت المباراة حدثاً فريداً إذ إنها المرة الأولى منذ بداية الموسم التي يتم فيها فتح مدرجات الطابق الثالث لمواجهة الإقبال الكبير على شراء التذاكر الذي انطلق عقب فوز الفريق في مباراة الظفرة يوم السبت الماضي، إذ ضمنت جماهير الفريق إمكانية مشاهدة احتفال فريقها بلقب الدوري في لقاء الجزيرة كون الفارق اتسع بينه وبين ملاحقيه.

وبعثت الجماهير برسالة خاصة للاعب وسط الفريق محمد عباس الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في لقاء الظفرة في الجولة الماضية إذ هتفت باسمه خلال ظهور صورته في الشاشة الداخلية مع رسالة تتمنى له الشفاء العاجل والعودة للملاعب مجدداً.

واستبقت الجماهير نهاية المباراة وبدأت بالاحتفال باللقب منذ الدقيقة 53 وتحديداً بعد أن تقدم فريقها بثلاثية نظيفة إذ أضاءت فلاشات هواتفها النقالة تجاوباً مع قرع الطبول والهتافات التي تجمد النادي، كما لم تتوقف عن ترديد أسماء اللاعبين وصولاً لنهاية المباراة.

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