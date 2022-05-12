غريغوري مرتاح لتعادله مع عجمان و«يشد الهمة» لنهائي الكأس

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

ظهرت علامات الارتياح، على عكس ما كان متوقعاً، على مدرب الوحدة، الفرنسي غريغوري، بعد تعادله مع عجمان 2-2 ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين بكرة القدم، إذ أكد خلال المؤتمر الصحافي أن فريقه خاض مواجهة مميزة ضد البرتقالي، وكان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث.

وكان التعادل مؤلماً للوحدة في صراعه على المركز الثاني، حيث تراجع إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ليتقدم الشارقة إلى المركز الثاني وله 48 نقطة.

وقال غريغوري في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «الفريق لعب بصورة أفضل مما كان عليه في مباراة الشارقة، قدمنا أداءً أفضل في لقاء عجمان، وسُمع صوت العارضة والقائم في أكثر من مناسبة، ما يدل على أن فريقي كان هو الطرف الأفضل هجومياً، وللأسف عجمان لم يُسجل إلا من الفرص التي سنحت له».

وشدد غريغوري خلال تصريحاته على أنه ليس قلقاً من تراجع ترتيب الوحدة في جدول الدوري، لافتاً إلى أن «هناك ثلاث مباريات متبقية، سنعمل خلالها على تصحيح الأوضاع».

وختم: «أكثر ما يشغلني حالياً هو إعداد الفريق للمباراة الأهم ضد الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، وأنا واثق بأن لاعبينا سيكونون عند الموعد».

ومن المقرر أن يلتقي الوحدة مع الشارقة يوم 27 الجاري في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة.

وتراجعت أسهم المدرب الفرنسي بصورة لم يسبق لها مثيل، بعد الخسارة من العين بهدف دون رد، في الجولة 20، وتقلصت حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري.

وأعقب الخسارة من الزعيم تراجع على مستوى الأداء في مباراة الظفرة، بالجولة 21، والفوز في الوقت المُحتسب بدل الضائع 3/2، ثم خسارة خمس نقاط متتالية ضد الشارقة وعجمان في آخر جولتين.

وخاض غريغوري خلال مسيرته مع الوحدة 25 مباراة في كل البطولات المحلية، منذ تصعيده من فريق الرديف، لخلافة المدرب الهولندي، تين كات، الذي تمت إقالته من منصبه في نهاية أكتوبر الماضي.

واستطاع المدرب أن يحقق الفوز في 18 مباراة، والخسارة في ثلاث، والتعادل في أربع، مسجلاً 52 هدفاً، واستقبلت شباكه 29.

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