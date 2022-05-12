العبيدي: العروبة جدد حظوظه بالبقاء بعد الفوز على بني ياس

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة.

وصف مدرب العروبة، التونسي فتحي العبيدي، الفوز على بني ياس بهدفين لهدف واحد، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، بأنه جدد من حظوظ الفريق بالبقاء موسماً آخر في المحترفين، مؤكداً أنه سيقاتل حتى النهاية من أجل البقاء.

ووصف العبيدي في المؤتمر الصحافي أن «المباراة لم تكن سهلة على الفريق من الناحية الذهنية، بعد تسجيل بني ياس هدف التعادل»، مقدماً الشكر للاعبيه على العطاء الذي قدموه من أجل الفوز، ومؤكداً أن النقاط الثلاث أعطت الفريق الحافز للاستمرار حتى آخر رمق من البطولة.

وهذا ثاني فوز للفريق خلال الموسم من أصل 23 مباراة، مقابل ثمانية تعادلات و13 هزيمة، ليحتل العروبة المركز 13 قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، وهو من أكثر الفرق المهددة بالهبوط إلى جانب فرق الإمارات صاحب المركز الأخير.

من جهته، لم يكن مدرب بني ياس، الروماني ايسيلا، راضياً عن أداء فريقه، وانتقده ضمنياً، مبيناً أنه حتى لو فاز الفريق لم يكن مستحقاً. وقال في المؤتمر الصحافي: «غاب الطموح، وغابت المعنوية لدى اللاعبين منذ بداية المباراة، ولم يقدموا المستوى المطلوب، وكأنهم ينتظرون الإجازة».

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